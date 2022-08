Tre ulykker på tre dager etter at brua ble stengt

VELTET: Et vogntog gikk overende langs omkjøringsveien fredag. Foto: Tipser

Mandag kollapset Tretten bru på fylkesvei 254. Dagen etter besluttet Statens vegvesen at 14 andre bruer måtte stenges, mens man undersøker hvorfor trebrua i Gudbrandsdalen kollapset og hva dette eventuelt betyr for sikkerheten for disse andre trebruene.

En av bruene som ble stengt tirsdag, var Tveit i Vang kommune. Omkjøring ble rutet via fylkesvei 2510 Liagardsvegen.

Havnet i grøfta

Allerede onsdag kjørte både en buss og en lastebil av veien. Fredag havnet et vogntog på hodet i grøfta.

– Vi fikk jo ulykker, men ingen personskader så langt. Det gikk heldigvis bra med vogntog-sjåføren. I verste fall kunne det ha blitt en alvorlig ulykke, sier ordfører Vidar Eltun til TV 2.

– Omkjøringsveien som ble tatt i bruk, er ikke dimensjonert for tungtrafikk og all trafikk som går på en europavei. Derfor ble det dramatisk her, forklarer han.

Det ligger også en barnehage langs omkjøringsveien.

– Barnehagen var fortvilet over all trafikken forbi den. Når du får en omkjøringsvei, så kjører jo folk ofte fortere.

At Tveit bru ble stengt for sikkerhetens skyld, førte rett og slett til en farligere løsning i Vang kommune.

– Det er derfor jeg som ordfører ikke kunne sitte i ro uten å gjøre noe, sier Eltun.

Tok grep

Statens vegvesen har «skjønt alvoret», sier ordføreren. Etaten har nå mannskap på plass ved omkjøringsveien, samtidig som det også arbeides på spreng med å sette opp en midlertidig bru.

– Nå har de styrt trafikkavvikling om omkjøringsveien er enveiskjørt. Da sikrer du bedre at det ikke blir møteulykker, forklarer Eltun.

I tillegg sendes kjøretøy over 3,5 tonn via riksvei 52 Hemsedalsfjellet og fylkesvei 51 Golsfjellet, ifølge Oppland Arbeiderblad.

Den midlertidige brua skal være klar til bruk tidlig i neste uke.

– Der jobber Statens vegvesen på spreng. De har lovet å jobbe kontinuerlig gjennom helgen. Vi håper at den åpner tirsdag eller onsdag, sier Eltun.