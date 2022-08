Kilder til TV 2: Bud på over 10 millioner for Ohi

Brøndby har lagt inn et bud på drøye 10 millioner kroner for den norske spissen Ohi Omoijuanfo, ifølge TV 2s opplysninger.

Den serbiske avisen Telegraf har skrevet at Omoijuanfo nærmer seg en overgang, mens danskt B.T. melder at Brøndby simpelthen har forhørt seg uten at en overgang er så nær som serberne skal ha det til.

Ifølge TV 2s opplysninger er det imidlertid grunn til å tro at Røde Stjerne vil akseptere budet fra Brøndby med mindre noe uforutsett skulle skje.

Det pågår for øyeblikket forhandlinger mellom Omoijuanfos representanter og Brøndby om de personlige betingelsene i en eventuell kontrakt.

Spilleren har foreløpig ikke bestemt seg om han ønsker overgangen.

Tidligere i overgangsvinduet prøvde Vålerenga å sikre seg spissens signatur, men han takket nei til tilbudet.

Andre europeiske klubber har også vist konkret interesse for Omoijuanfo, så Brøndby er ikke alene i kampen om å sikre seg fjorårets toppscorer i Eliteserien.

TV 2 har vært i kontakt med Omoijuanfo og hans agent Atta Aneke, men de ønsker ikke å uttale seg om saken.

Det er allerede flere uker siden Brøndby henvendte seg om Omoijuanfo for første gang. Han er nå prioriteten til den danske klubben på spissplass.

De har også vist interesse for en annen nordmann, Thomas Lehne Olsen, men dette skal ikke være like aktuelt nå.

Omoijuanfo kom til Røde Stjerne i Serbia etter å ha blitt toppscorer i Eliteserien med Molde forrige sesong.

Han leverte en god vårsesong, men har på grunn av skader og signeringer havnet lengre bak i spisskøen enn forventet i sommer. Derfor har han den siste tiden vært på jakt etter en ny klubb for å få mer spilletid.