Vurderer helomvending etter kun tre måneder

Frida Karlsson og Maja Dahlqvist åpner for å komme tilbake på det svenske langrennslandslaget igjen. I mai trakk de seg ut for å optimalisere treningen.

– Jeg vil være med på laget, men jeg vil at det skal være det beste. Derfor har vi møter som skal lede til utvikling, sier Karlsson til Aftonbladet.

Det svenske skiforbundet sendte i mai ut en pressemelding om at Karlsson, Dahlqvist og Linn Svahn alle satser privat utenfor landslaget denne sesongen.

Karlsson og Dahlqvist forklarte at de ønsket å optimalisere, få flere dager hjemme og beholde den røde tråden de hadde skapt med laget sitt.

Kun tre måneder senere åpner de to venninnene for å returnere til landslaget dersom de får gjennom noen endringer. De skal nå møte landslagets ledelse i Thorsby for å diskutere fremtiden. Der er Karlson klar på hva hun ønsker å formidle:

– At det store skal være hverdagen. Det blir ingen kontinuitet om det blir en uke på et sted, så en uke en annen plass neste måned. De har ingen kontroll på de andre tre ukene. Jeg vil at vi skal kunne sitte som lag og kjenne at vi har bygd den her uken sammen, og at vi tar med oss de nøkkel-øktene vi vil ha med under neste leir. Så får vi en rød tråd og ikke bare bytter fokus.

