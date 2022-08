Torsdag besluttet Norges bank å heve styringsrenten med 0,5 prosentpoeng til 1,75 prosent. Flere banker har allerede fulgt etter.

Fra før har prisen på strøm, mat og tjenester skutt i været.

– Alt har blitt dyrere og det vil bli dyrere, og det legger press på veldig manges privatøkonomi, sier Derya Incedursun, som er forbrukerøkonom i Nordea.

Hun mener flere nordmenn må forberede seg på å endre livsstil.

Tror ikke alle har tatt grep

Selv om renten er satt opp mye på kort tid, må vi belage oss på at den skal ytterligere opp, mener Incedursun.

– De fleste har gjeld og flytende rente, så veldig mange husholdninger vil kjenne dette på økonomien, sier hun.

Lene Drange, som er økonomisk rådgiver i Luksusfellen, tror mange har begynt å innse alvoret.

– Jeg tror at folk begynner å forstå situasjonen, det er jo nesten det eneste som snakkes om. Om folk har begynt å forbedre seg ved å kutte i forbruket og spare opp en buffer, tror jeg imidlertid varierer, sier Drange.

Incedursun er ikke like overbevist.

– Jeg tror ikke folk har tatt dette innover seg, spesielt ikke at man må regne med at renten kan gå opp med fem prosentpoeng, sier forbrukerøkonomen.

Hun viser til at bankene tar høyde for det og utgangspunkt i et ganske stramt budsjett, når de tildeler privatpersoner boliglån.

– Vi en situasjon hvor mange husholdninger må forholde seg til et strammere budsjett, som de fikk presentert da de søkte om lån, sier Incedursun.

KONSEKVENS: Som en konsekvens av de økte prisene, vil mange måtte legge om privatøkonomien sin, mener forbrukerøkonomene. Foto: Ørn E. Borgen / NTB Foto: Ørn E. Borgen

Vanskeligere for én gruppe

Selv om folk flest vil merke at det er nye tider, mener Drange at de fleste vil klare seg greit gjennom perioden.

– Under pandemien fikk mange bedre råd. Samtidig er det dramatisk at 900.000 personer ikke takler en ekstraordinær utgift, sier hun.

EKSPERT: Lene Drange mener mange har begynt å innse alvoret.

Tallet hun viser til er hentet fra en undersøkelse gjennomført av SSB. Der kom det frem at mer enn 900.000 nordmenn ikke har mulighet til å klare en uforutsett utgift på 19.000 kroner. Undersøkelsen ble gjennomført før den høye inflasjonen og strømkrisen i 2022.

– Det kan være at en enda større andel av befolkningen vil slite med uforutsette utgifter i lys av de økende prisene, sa seniorrådgiver Mathias Revold i SSB.

Drange mener det er stor forskjell på hvordan situasjonen rammer en privatperson som eier bolig og en som leier.

– De som leier har ikke det samme handlingsrommet i sin økonomi til å for eksempel forlenge løpetiden på lånet eller be om avdragsfrihet. Leietakere har en fast utgift, tjener som regel minst og har hatt lavest lønnsvekst.

EIER ELLER LEIER: De som eier bolig har flere grep å ta enn de som leier. Foto: Jan-Petter Dahl/TV 2

– Økonomisk farlig

Norge er på verdenstoppen i gjeld. Selv om økonomene mener mange husholdninger takler en høy belåningsgrad, er det verre med den usikrede gjelden.

– De som har høy usikret gjeld, er ofte i en mye vanskeligere situasjon enn de som har sikret gjeld, sier Drange.

Usikret gjeld er knyttet til bruk av kredittkort eller forbrukslån.

– Har du for eksempel tatt opp forbruksgjeld for å betale boliglånet, begynner det å bli virkelig skummelt. Renten på den usikrede gjelden er som regel mye høyere og vanskeligere å forhandle, sier hun.

Å ha et kredittkort som du bruker på reise, mener Drange er helt i orden, så lenge du betaler før de dyre rentene og avdragene begynner å løpe.

– Har du tre eller fire ulike kredittkort, som du prøver å refinansiere, men så begynner du å bruke kortene igjen? Det er da det blir dramatisk. Da nærmer du deg en luksusfelle, og da er det på tide å stoppe opp, sier hun.

LUKSUS: Betaler du for varer og tjenester uten å ha mulighet til å betale tilbake? Da nærmer du deg en luksusfelle, mener Drange. Foto: Aage Aune / TV 2

Incedursun oppfordrer alle som kan til å unngå å opparbeide seg usikret gjeld.

– Å ha forbruksgjeld og kredittkortgjeld er økonomisk farlig hvis du ikke har muligheten til å betale ned før rentene begynner å løper, mener hun.

Dersom du befinner deg i en slik situasjon, oppfordrer forbrukerøkonomen til å prioritere å betale ned den usikrede gjelden først.

Vær litt «hard»

For de som har begynt å kjenne seg urolig over økonomien, finnes det råd.

– Mange må gjøre om på forbruket. Det beste du kan gjøre er å gå gjennom forbruksvanene og finne ut hva du kan kutte, sier Incedursun.

UNNGÅ: Unngå usikret gjeld og betal ned den først, lyder rådet fra Derya Incedursun i Nordea. Foto: Martin Leigland / TV 2

Er du bekymret for om du klarer avdragene på boliglånet, sjekk om du kan forlenge nedbetalingstiden eller få avdragsfrihet i en periode.

– Før det går for langt, ta kontakt med banken din. Der kan du få snakke med en rådgiver om privatøkonomi din, få oversikt over forbruket og råd, sier hun.

Drange understreker at man som kunde også kan være litt hard mot banken.

– Se hva de andre bankene tilbyr og forhandle deg til et bedre tilbud. Nå som renten går opp, begynner det å bli mange kroner å spare. I tillegg er det et presset arbeidsmarked, så å få opp inntekten litt tror jeg også kan være mulig, sier hun.

Incedursun mener du bør forhandle på alle de finansielle avtalene du har, fra strømavtale til forsikringer, for å undersøke om du kan få bedre vilkår.

– Forbrukeren har mye makt, sier Incedursun.