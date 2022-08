Må møte i retten for «Skal vi danse»-tyveri

En 50 år gammel mann må møte i retten til uka, tiltalt for å ha stjålet utstyr for nær en million kroner til TV 2s «Skal vi danse»-produksjon.

HØSTENS DELTAKERE: Nate Kahungu, Eirik Søfteland, Agnete Saba, Triana Iglesias, Jørgine Massa Vasstrand, Cengiz Al, Aleksander Hetland, Iselin Guttormsen, Lasse Matberg, Kari Traa, Katrine Moholt, Victor Sotberg og Martine Lunde skal være med i Skal vi danse all stars. Foto: Espen Solli/TV 2

Han skal han ha tatt seg inn i lokalene i Oslo der produksjonen lages en natt i september i fjor.

I løpet av to timer har han ifølge tiltalen sammen med flere andre stjålet utstyr fra Nordisk Film TV og flere andre samarbeidspartnere til TV 2, samt utstyr tilhørende deltakerne.

I tillegg til grovt tyveri, er han tiltalt for ikke å ha stoppet for politiet og forsøkt å kjøre ifra dem, og for oppbevaring av narkotika.

Tilgangen til bilen skal 50-åringen ha skaffet seg ved å ta bilde av seg selv med en annens sertifikat. Det sendte han til Bilkollektivet for å opprette bruker og benytte seg av kollektivets biler.

Det er satt av to dager til rettssaken, som starter onsdag 24. august i Oslo tingrett.

