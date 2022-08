Forbipasserende havnet i skuddlinjen: – Helt uakseptabelt

Fredag ettermiddag ble to personer skutt på et kjøpesenter i Malmö.

En mann og en kvinne ble alvorlig skadd, og kjørt til sykehuset med ambulanse. Mannen døde av skadene.

– Mannen var 31 år gammel, og alt tyder akkurat nå på at han var målet for gjerningen, sier Petra Stenkula, politiområdeleder i Malmö under en pressekonferanse lørdag.

En 15 år gammel gutt ble pågrepet kort tid etter hendelsen. Gutten er mistenkt for drap og drapsforsøk.

– Alt tyder på at det er han som er gjerningsmannen og han ble pågrepet senere på kvelden, sier Petra Stenkula.

Etterforskes som gjengkonflikt

Avisen Sydsvenskan skriver at den døde mannen er et profilert gjengmedlem med en sentral posisjon i det kriminelle miljøet.

Stenkula bekrefter lørdag at hendelsen har tilknytning til gjengkonfliktene i Malmö.

– Konfliktsituasjonen har forverret seg i Malmø. Vi er inne i en voldsspiral med flere drap, sier Petra Stenkula.

Kvinnen, som fikk alvorlige skader, har ingenting med konflikten å gjøre, men ble truffet tilfeldig, ifølge politiet.

– Dessverre er det slik at en kvinne tragisk nok bare ser ut til å ha passert plassen og blitt mål for skytingen, sier Stenkula.

– Det er hensynsløs vold på en så offentlig plass, med stor risiko for de som i nærheten. Det er helt uakseptabelt.

Etterlyser videoer

Politilederen forteller at de har kommet videre med etterforskningen.

– Vi har jobbet hele natten, og vil jobbe hele helgen.

Politiet ønsker å komme i kontakt med vitner.

– Vi vil gjerne komme i kontakt med alle som kan ha sett noe merkelig i Malmö før eller etter skytingen.

De etterlyser særlig videoer fra kjøpesenteret.