Fotballryktene: – Chelsea vurderer å hente Maguire

Ifølge Daily Mail har Chelsea forhørt seg med Manchester United om Harry Maguire som en del av en byttehandel med Christian Pulisic.

Leicesters Wesley Fofana er fortsatt London-klubbens førstevalg på midtstopperplass, skriver avisen. Ifølge The Guardian har han bedt om å være med i troppen mot Southampton denne helgen.

Det kan bli flere utvekslinger av spillere for Chelsea. The Athletic skriver at de blå har tilbudt Barcelona rundt 150 millioner kroner pluss Marcos Alonso for å sikre seg Pierre-Emerick Aubameyang.

Det har versert rykter om at Borussia Dortmund har kunne tenke seg Cristiano Ronaldo, men nå går klubbpresident Hans-Joachim Watzke og avviser at de har hatt kontakt med portugiseren, melder Mirror.

The Athletic melder at Nice ønsker å låne Arsenals Nicolas Pepe denne sesongen.

Med Casemiro på vei til Manchester United ser Real Madrid mot Premier League for erstatter. Det kan fort bli Tottenhams Pierre-Emile Højbjerg, melder Telegraph.

Brasilianerens overgang til Old Trafford kan føre til en kjedereaksjon blant midtbane-overganger. 90min melder at Scott McTominay kan måtte forlate United, med Newcastle og West Ham som mulige destinasjoner.

Antony-ryktene om en overgang fra Ajax til Manchester United er på vei opp igjen, hvor han ifølge Daily Mail trente for seg selv mens klubben avslo et bud på 662 millioner kroner.



Hvis det skulle bli en overgang, så vil Ajax hente tilbake Hakim Ziyech fra Chelsea, skriver 90min.

En annen ving fra nederlandsk fotball som kan ende opp hos Erik ten Hag er Cody Gakpo, som PSV Eindhoven skal ha 375 millioner kroner for, rapporterer The Telegraph.

Overgangsguru Fabrizio Romano melder at Marseille ser ut til å hente United-stopper Eric Bailly på lån for kommende sesong.