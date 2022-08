Baldwin om dødsulykken: – Noen skulle visst bedre

SKYLD: Alec Baldwin gir to andre personer på «Rust»-produksjonen skylda for dødsfallet til filmfotograf Halyna Hutchins. Hun døde etter at Baldwin trakk av en revolver som viste seg å være fylt med skarp ammunisjon mens han pekte mot kameraet. Foto: Jae C. Hong / AP / NTB

Han sier videre at han ikke tror noen blir siktet for skyteepisoden. I et intervju med CNN sier han at han har engasjert en privatetterforsker for å finne ut om noen kan holdes strafferettslig ansvarlig.

Filmfotografen Halyna Hutchins ble skutt og drept av Baldwin under innspilling av filmen «Rust» i New Mexico i oktober i fjor. Rekvisitt-revolveren Baldwin rettet mot kamera, viste seg å være ladd med skarp ammunisjon. Kulen som drepte Hutchins, traff også regissør Joel Souza i skulderen.

Skytingen blir fortsatt etterforsket, og påtalemyndigheten har ikke utelukket at noen kan bli siktet.

– Jeg tror helt inderlig at de kommer til å si at dette var et uhell. Det er tragisk, sier Baldwin i intervjuet. Til kanalen sier Baldwin at han har gått gjennom øyeblikkene før skytingen i hodet gang på gang de siste ti månedene.

Han insisterer i intervjuet på at han ikke vil dømme noen i intervjuet, men peker likevel på våpenansvarlig Hannah Gutierrez-Reed og regiassistenten Dave Halls, som ga ham revolveren like før han trakk av.

DØDSULYKKE: Alec Baldwin intervjues om dødsulykken på «Rust»-settet i CNN. Foto: Angela Weiss / AFP

– Noen puttet skarp ammunisjon i og skulle visst bedre. Det var jobben. Jobben var å se på ammunisjonen og sette i den falske kulen eller løspatronen, og det skulle ikke være noe skarp ammunisjon på settet.

– Det var to mennesker som ikke gjorde det de skulle ha gjort, la han til.

Baldwin, som var både hovedrolleinnehaver og produsent for filmen, er gjenstand for en rekke sivile søksmål, blant annet fra Hutchins' familie. Samtidig har Gutierrez-Reed saksøkt filmens ammunisjonsleverandør. Hun anklager ham for å etterlate ekte kuler blant de falske.

