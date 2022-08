Åpner opp om mislykket skjønnhetsbehandling

I septemberutgaven av Vouge Storbritannia er det den 57 år gamle canadiske modellen Linda Evangelista som pryder forsiden, etter å ha gjemt seg i sin leilighet i New York de siste fem årene.

Grunnen er en kosmetisk behandling kalt «fettfrysing» som ikke gikk etter planen.

Modellen sier at hun aldri hadde gjennomført behandlingen dersom hun visste at bivirkningene kunne inkludere «å miste levebrødet ditt og (ende) opp så deprimert at du hater deg selv».

Reiste søksmål

I intervjuet med Vogue, sier Evangelista at hun ble påvirket til å gjennomføre behandlingen gjennom en rekke TV-reklamer.

Dette kommer ett år etter at hun reiste et søksmål på 50 millioner dollar mot det amerikanske firmaet Zeltiq Aesthetics, dette skriver CNN. Grunnen var deres CoolSculpting-kroppskonturprosedyre, som hun selv gjennomførte fem år tilbake.

Hun mener at hun ikke ble informert om en sjelden bivirkning som førte til hevelse og fortykning av fettvev.

I juli informerte hun om at det hadde blitt inngått forlik i saken, men hun spesifiserte ikke detaljene dette innebar.

– I ferd med å miste forstanden

– Er jeg kurert mentalt? Absolutt ikke. Jeg prøver å elske meg selv som jeg er, sa Evangelista i det omfattende intervjuet med motemagasinet.

FORSIDE: Evangelista fikk forsiden på den britiske septemberutgaven av Vogue. Foto: Vogue Storbritannia

Hun forsøkte å reversere skaden som skjedde hos Zeltiq Aesthetics med å blant annet gjennomføre to fettsugingsbehandlinger og ved å bruke diverse kompresjonsplagg.

– Jeg har hatt hele kroppen strammet fast i åtte uker, ingenting hjalp, sa Evangelista.



Hun fortalte at hun ble så deprimert at hun på et tidspunkt sluttet helt å spise.

– Jeg hadde nettopp brukt alle disse pengene, og den eneste måten jeg kunne tenke meg å fikse det på var null kalorier, så jeg drakk bare vann. Eller noen ganger ville jeg ha en stangselleri eller ett eple. Jeg var i ferd med å miste forstanden.