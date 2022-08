Mexicos tidligere riksadvokat pågrepet i forbindelse med studentforsvinninger

Pågripelsen skjer en dag etter at en sannhetskommisjon la fram en granskningsrapport som konkluderer det med at militært personell bærer ansvaret, enten direkte eller på grunn av skjødesløshet, for at lærerstudentene forsvant mens de var på vei til en demonstrasjon i delstaten Guerrero sør i Mexico.

Samtidig er studentene nå offisielt erklært døde selv om kun noen få levninger er funnet. Saken beskrives som en av Mexicos verste menneskerettstragedier.

Høytstående

Karam Murillo var riksadvokat fra 2012 til 2015 under daværende president Enrique Peña Nieto, og er den høyest stående tjenestepersonen som er blitt pågrepet til nå. Han siktes for tvungen forsvinning, tortur og for å ha hindret etterforskningen.

Han regnes som arkitekten bak den såkalte «historiske sannheten» om hendelsene, som ble lagt fram av regjeringen i 2015. I 2014, mens han var under press for å løse saken, kunngjorde han at studentene var drept og dumpet på en søppelfylling av et narkokartell.

Ifølge den offisielle rapporten ble de pågrepet av korrupt politi og deretter gitt videre til et narkokartell. I den rapporten sto det også at narkokartellet trodde de tilhørte en rivaliserende gjeng, og at de derfor ble drept før de ble satt fyr på og dumpet på en søppelplass. Her sto det ingenting om militærets rolle.

Fortsatt uklart

Konklusjonene ble avvist av de etterlatte, samt av uavhengige eksperter og FNs høykommissær for menneskerettigheter.

Ifølge sannhetskommisjonens leder, statssekretær Alejandro Encinas, trengs det flere undersøkelser for å fastslå i hvor stor grad personell fra hæren og marinen deltok i det som skjedde.

Nåværende riksadvokat Alejandro Gertz Manero anklaget Murillo Karam i 2020 for å ha «orkestrert et massivt medietriks» og for å være ansvarlig for å ha dekket over ting som skjedde i saken.

President Andres Manuel Lopez Obrador sa fredag at alle som var involvert i saken, vil stilles for retten.

– Å offentliggjøre denne forferdelige, umenneskelige situasjonen, og samtidig straffe de ansvarlige, bidrar til å forhindre at disse sørgelige tingene skjer igjen, sa Lopez Obrador.