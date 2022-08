Norsk Youtube-stjerne (18) død: – Håper han blir husket for det fine han har gjort

Brødreparet Daniel og Simen Andersen har blitt et kjent tospann på både Youtube og Tiktok. Duoen har over 58.000 abonnenter på sin Youtube-kanal.

Der har de blant annet har spredt informasjon om den sjeldne sykdommen Duchenne muskeldystrofi, som begge brødrene har, og jobbet for å hindre mobbing.

Fredag opplyser familien at Daniel har sovnet stille inn etter å ha vært veldig syk og tilbrakt flere uker på sykehus.

Takker for støtte

Daniels bror, Simen Andersen, deler dødsfallet på Facebook.

– I dag kom dessverre dagen vi alle gruet oss til, Daniel sovnet stille og rolig inn på intensiven på Skien sykehus. Heldigvis hadde han det ikke vondt de siste timene før han sovnet stille inn, skriver Simen.

Han takker videre for meldinger og støtte den siste tiden.

TV 2 omtaler dødsfallet og siterer Facebook-meldingen i samråd med brødrenes far, Bjørn Gunnar Andersen.

– Vondt å se at barna har det ille

Far til Daniel og Simen, Bjørn Gunnar Andersen, sier til TV 2 at støtteerklæringene familien har fått etter at dødsfallet ble kjent er overveldende.

– Jeg begynner å innse hvor store spor vi har satt, sier han.

– Jeg er veldig stolt av både Simen og Daniel, og nå var det sykdommen som gjorde at Daniel gikk bort. Som pappa er det vondt å se at barna har det ille, og for meg ble det riktig at Daniel skulle slippe, når veien tilbake ble for tung, sier Andersen.

Familien står en tung tid i vente uten Daniel.

– Det blir uendelig vanskelig for oss rundt uten Daniel, men jeg håper han blir husket for alt det fine han har gjort, sier Andersen.

Daniels mor, Helene Omland, sier til Telemarksavisa at Daniel kommer til å bli høyt savnet. Han var den tøffeste gutten, som fikk oppleve så mye tøft, sier Omland.