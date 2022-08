Snublet i sluttetappen: – Det var horribelt

AKKURAT NÅ: Se intervjuer og oppsummering av Champions Chess Tour: FTX Crypto Cup på TV 2 Sport 2 og TV 2 Play.

Det var stor dramatikk i matchen mellom Jan-Krzysztof Duda og Magnus Carlsen i dag. Etter å ha vunnet alle matchene hittil i turneringen, skulle det ta slutt mot polske Jan-Krzysztof Duda.

Tross tapet, var det en oppstemt Carlsen som møtte opp i intervju med TV 2 etter kampen.

– Det var horribelt. Jeg bare puttet brikker på tilfeldige felter, lo Carlsen etter det siste lynsjakktapet.

To Duda-seire fra start gjorde at Carlsen ble nødt til å vinne to på rad for å gå til omspill. I det som ble beskrevet av sjakkstudio som et sensasjonelt comeback, greide nordmannen å holde matchen gående.

Det raknet likevel i omspillet. To Duda-seire på rad i lynsjakken sikret polakken seieren.

Uforklarlig

Duda hadde fikk kontrollen fra start. Første parti så lenge ut til å ende uavgjort, men en grov feilvurdering fra Carlsen ble raskt straffet.

En strategisk feilvurdering gjorde at Carlsen ble stående dårligst også i det følgende partiet. Nok en gang tok Duda kontrollen, og kort tid etter var Carlsens andre strake tap et faktum.

– Dette tapet var helt uforklarlig, kommenterte sjakkekspert Frode Urkedal i TV 2s sjakkstudio.

Likevel greide 31-åringen å skape problemer for Duda. I det som så ut som en stilling som ville sikret Duda matchseier, snudde Carlsen partiet.

Leder fortsatt

Indiske Rameshbabu Praggnanandhaa, som lå likt med Carlsen før matchstart, endte opp med å tape mot vietnamesiske Le Quang Liem.

Dermed beholder Carlsen ledelsen sammen med inderen, begge på 12 poeng av 15 mulie. Like bak ligger unge Alireza Firouzja med 11 av 15 poeng.

Carlsen møter Firouzja i morgendagens match. Verdensmesteren starter med de sorte brikkene.

