Viking-sjefen innrømmer: – Det er drit, men det er realiteten

Viking sikret seg torsdag kveld et tilnærmet perfekt utgangspunkt foran returkampen mot den rumenske storklubben FCSB i playoffkampene til gruppespillet i Conference League.

Kevin Kabran og Sondre Bjørshol scoret målene som sikret Viking 2-1-seieren foran 30.000 tilskuere i varmen på storslåtte National Arena i Romanias hovedstad București.

– Det var egentlig inngangen til kampen som var nøkkelen. Vi spilte en god taktisk kamp, klarte å stå i mot mye press, ligge solid i en lav ramme og var gode på dødballer. I tillegg var det en heroisk innsats av samtlige, roser Viking-trener Morten Jensen til TV 2 om oppskriften på seieren i heksegryta i Romania.

SPORTSSJEF: Erik Nevland forklarer at Viking er tålmodige i spillerjakten. Foto: Sturla Johannessen, TV 2.

Krever spillerkjøp

Men i forkant av kampen har imidlertid presset på Vikings sportslige ledelse økt ettersom det foreløpig ikke er hentet inn forsterkninger i troppen etter spillersalgene den siste tiden.

Salgene av toppscorer Veton Berisha til Hammarby, Sebastian Sebulonsen til Brøndby og videresalget av Kristian Thorstvedt fra Genk til Sassuolo sikret etter det TV 2 erfarer Viking inn nærmere 50 millioner kroner inkludert alle bonuser. Rundt 35 millioner kroner står allerede på konto.

At Viking foreløpig ikke har brukt pengene til å hente inn erstattere for spillerne som har forsvunnet, har frustrert både fansen og lokalavisene.

– Er Viking for gjerrige og ikke konkurransedyktige på betingelsene? Har de et oppblåst syn på hvor attraktive de faktisk er for spillere som kan forsterke laget og utgjøre en forskjell? Legger du til det som virker som beslutningsvegring rundt potensielle kandidater og størrelsen på summene de må ut med, finner du kanskje svaret som en blanding av disse elementene, skrev sportsleder i Stavanger Aftenblad, Stig Nilsen, i en kommentar tidligere denne uken.

Sportssjef Erik Nevland har selvsagt fått med seg kritikken. Men overfor TV 2 forklarer han årsaken til at Viking ikke umiddelbart vil punge ut 15-20 millioner for en erstatter for Veton Berisha.

– Det er litt mer komplisert enn å bare hente inn en ny spiss til 15-20 millioner kroner. Vi er veldig opptatt av å treffe på de vi henter, spilleren må være rett type for Viking. Men vi fikk et press på oss før FCSB-kampen, og ideelt sett skulle vi fått inn en før det, men sånn ble det ikke. Og så skal vi fortsette jakten på å finne den rette, sier Nevland til TV 2.

HOVEDTRENERE: Morten Jensen og Bjarte Lunde Aarsheim. Foto: Sturla Johannessen, TV 2.

– Det er drit, men det er realiteten

Nevland forklarer videre at det er flere faktorer som spiller inn i Vikings jakt etter potensielle forsterkninger.

– Vi har midler tilgjengelig til å bruke dem, samtidig er vår jobb å forvalte Viking på best mulig måte på kort sikt og på lang sikt. Jeg ønsker at mine barn og andre barn skal få oppleve Viking i mange, mange år fremover. Da må vi ikke havne i situasjonen vi var i 2017, da klubben nesten gikk konkurs. Det er en balansegang, dette her, sier sportssjefen.

– Har det ødelagt for dere i spillerjakten at mediene har omtalt at Viking har 35-40 millioner kroner på å bruke på nye spillere?

– Tja, det er vanskelig å si. Markedet er vanskelig, det er mange klubber som er på jakt etter de samme type spillerne, og prisene går opp. Det er noen klubber vi ikke kan konkurrere mot når det snakkes om store summer. Det er drit, men det er realitetene. Sånn er det bare, svarer Nevland.

Vil ikke endre på kriteriene

Viking har de siste årene gjort flere suksessfulle kjøp, som David Brekalo, Joe Bell, Markus Solbakken og Gianni Stensess – for å nevne noen. Klubben har nemlig noen helt spesifikke kriterier i spillerjakten, og den sportslige ledelsen vil ikke unnvike fra disse.

– Først og fremst må spilleren passe inn i spillestilen vi har, han må ha et sterkt ønske om å spille for Viking, og det må være en person som bidrar for felleskapet, oppsummerer Nevland om de viktigste kriteriene en ny spiller må oppfylle.

Hovedtrener Morten Jensen har ikke latt seg påvirke av alle skriveriene om at Viking må ha forsterkninger for å ikke sakke akterut.

– Det har ikke påvirket oss sportslig, vi fikk et bra resultat i Romania uten forsterkninger til oppgjøret i går. Vi har imidlertid sagt at vi ønsker å forsterke, det jobbes veldig bra med spillerlogistikk og forhåpentligvis får vi inn et par nye spillere, sier Jensen.

Dersom Viking henter inn en ny spiller før torsdagens returkamp mot FCSB, kan han ikke spille returoppgjøret.

– Nei, det er ikke lov til å spille med andre spillere enn i oppgjør én. Så om vi får en ny, så vil han eventuelt kunne spille gruppespill og seriespill, opplyser Jensen.

Det er trenerne Morten Jensen og Bjarte Lunde Aarsheim som har det siste ordet dersom Viking har fått napp hos en ny spiller. For Viking vil ha spillere som passer inn både på og utenfor banen.

– Det er alfa og omega at spilleren må være en god fotballspiller, samtidig som vi må treffe på personen. Spilleren må passe inn i klubben, salgssummen må være innenfor rammene våre, og det samme gjelder med lønn. Det er mange faktorer som spiller inn. Det jobbes bra i korridorene her, og forhåpentligvis kommer vi i mål med noen, oppsummerer Jensen.

Penger i kassen og fulle tribuner

Om Viking gjør jobben i returkampen mot FCSB vil et gruppespill i UEFA Europa Conference League sikre klubben 40 millioner kroner på konto. Interessen foran hjemmekampen neste torsdag er enorm i Stavanger.

– Billettsalget har tatt helt av. Vi passerte 9000 solgte billetter allerede tidlig dagen etter kamp, så på torsdag blir det smekkfullt, slår Børge Moi Nilsen, salgssjef i Viking, fast.

– Har du opplevd lignende interesse før en Viking-kamp før?

– Ja, rundt cupfinaler og sånne ting har vi jo gjort det. Men billettsalget før returkampen mot FCSB har tatt helt av. Mange satt og ventet på resultatet, og etter kampen var det kø for å kjøpe billetter. En halvtime etter kampslutt solgte vi 3000 billetter til hjemmekampen, sier Moi Nilsen entusiastisk.

Matchvinner i den første kampen mot FCSB, Sondre Bjørshol, gleder seg enormt til det som blir den største og viktigste Viking-kampen på mange år.

– Det blir bare å nyte det, på en måte. Det er ikke så ofte vi får spille så viktige kamper, egentlig. Det er bare kjekt å være med på det. Vi må angripe i kampen og tørre å gå for det. Vi går ikke inn i kampen om å forsvare ledelsen. Vi må bare gå utpå der og vinne kampen, slår Viking-helten fast.