Dette blir helgens værvinner

Spesielt en by skiller seg ut inn mot helgen.

Meteorologen kan dessverre ikke komme med de helt gode nyhetene på værfronten inn mot helgen.

Det er meldt om nedbør i store deler av landet, men akkurat hvor regnet vil slå til er ikke så lett å si.

– Det vil være tørt og fint på kort sikt, men det er bare på kort sikt.

– Det er et voldsomt uvær som er over Sverige nå. Det vil trekke seg innover Nord-Norge i løpet av lørdagen, men det blir nok ikke like kraftig som det er nå, sier vakthavende meteorolog i Storm Geo, Isak Slettebø.

Dette er værvinneren

Men om du bor i Kirkenes og områdene rundt kan du glede deg litt mer over helgeværet, enn resten av landet.

Fordi området øst i Finnmark ligger mindre utsatt til for det kraftige uværet som er på vei inn, vil området få fint vær og også være varmest i hele landet.

– Værvinneren er Øst-Finnmark, slår Slettebø fast.

Isaksen kan fortelle at Nord-Norge generelt har hatt en veldig fin sommer, med svært høye temperaturer.

– Flere byer i nord har hatt over 30 grader. Det har for eksempel ikke Oslo hatt, og det kommer det nok heller ikke til å bli, forteller Isaksen.

Vått i sør

Lengre sørover blir det en mørk og våt helg både på lørdag og søndag.

Spesielt Vestlandet er utsatt for regn, men det er uklart nøyaktig hvor i fylket.

– Det er litt usikkert hvordan regnet vil slå ned på Vestlandet på lørdag, fordi det er snakk om så lokale byger som kan treffe ulikt, forteller Slettebø.

Også i øst og lengre sør mot Agder går vi en våt helg i møte.

– Det blir litt kaldere, men det skal fortsatt være over 20 grader.

– På søndag er hovedbildet i hele Sør-Norge at det skal regne. Det kan også komme noe torden.