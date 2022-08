Hunden Basse har fått dødsdom, men én ting gir håp

Beagelen Basse (9) og eieren Camilla Sagen har rørt mange med sin historie om hvordan de to har stått sammen gjennom flere sykdomsrunder og etter hvert enorme veterinærregninger.

Nøyaktig hva som denne gang feilte den livsglade hunden har hittil ikke vært klart.

Nå har imidlertid den uadskillelige duoen vært hos veterinæren og fått prøvesvarene.

– Jeg bare visste at dette kom til å være dårlige nyheter, forteller Sagen til TV 2.

For i tillegg til en inflammatorisk sykdom i tarmen, viste biopsien at utveksten Basse hadde på blæren var kreft.

Kreften hadde videre spredd seg til prostata, som gjør at operasjon ikke lenger er aktuelt.

Ventet ikke denne beskjeden: – Et sjokk

Sagen var mentalt forberedt på at det dreide seg om kreft, men ikke av denne karakteren.

– Det var et sjokk og skikkelig leit. Dette skulle være noe Basse døde med og ikke av, forteller Sagen gråtkvalt.

Likevel var ikke alt håp ute.

– Ikke tenk på å tjene penger

God Morgen Norge-programlederen ble nemlig anbefalt at hunden skulle få cellegift for å leve lenger, noe hun umiddelbart var skeptisk til.

– Man vet jo hva det gjør med mennesker, men veterinærene forklarte at i motsetning til cellegift på mennesker som skal fjerne kreften, skal det kun bremse utviklingen og være livsforlengende på hunder.

Dermed mener veterinærene at Basse kan leve som normalt i ni til tolv måneder.

SPORTY: Camilla Sagen og hunden Basse lever et aktivt liv, med fire turer hver dag. Foto: Privat

Dette forutsetter at han blir holdt under oppsyn, og at kreften ikke sprer seg eller hunden får vondt.

For Sagen var hundens ve og vel det eneste hensynet å ta og derfor hadde hun en tydelig bønn til veterinærene.

– «Ikke tenk på min lommebok eller å tjene penger, hva er best for ham?» spurte jeg dem. Da smilte veterinæren og sa «Se på Basse, han er frisk, rask og pigg, og har ikke tegn på sykdom eller vondter. Det er ikke riktig å avlive ham nå.»

Har fått hetsende meldinger

Sagen var allerede sår på dette etter å ha fått kraftige meldinger i etterkant av at hun gikk ut med sin historie.

At slektninger av Sagen har opprettet en Spleis for å hjelpe henne betale veterinærregningene, har ikke falt i god jord hos alle.

Meldinger som «Kronerulling for noe så dumt, folk har det verre i verden» og «Hunden burde vært avlivet» har vært en lei påkjenning i en allerede vanskelig tid.

– Det er veldig sårt med de kommentarene om at han burde avlives fordi han har vært mye syk. For alle som kjenner meg så handler det om hva som er best for Basse til enhver tid. Han har aldri vært syk på en sånn måte at avliving engang har vært et tema for veterinærene.

Hun fortsetter:

– Det er derfor jeg har brukt så mye penger, for jeg vil ikke avlive en hund som kan få leve. For meg handler dette om dyrevelferd.

Klar til å betale det som må til

Nå er hun på ny klar for å betale det som må til for at Basse skal få leve et godt liv den tiden han har igjen.

Med ultralyd, blodprøver og cellegift hver tredje uke i opptil ett år kan det bli dyrt.

RØRT: – Jeg har veldig lyst til å takke Basses veterinærer på Skedsmo. De er enestående til å ivareta to-og firbeinte og jeg har aldri opplevd lignende, sier dyreeieren. Foto: Privat

– Nå begynner heldigvis et nytt forsikringsår for Basse i september, men det er klart at dette også kommer til å koste penger, men jeg er forberedt på at den utgiften skal jeg ta hver måned til alt er betalt, forteller Sagen.

Planlegger «livets år» for Basse

Etter å ha fått den sorgtunge beskjeden er Sagen tydelig opprørt, men helt sikker i sin sak: Det neste året skal bli det beste i Basses liv.

Selv om han på grunn av inflammasjonen i tarmen ikke kan få spise alt han vil, venter det både lek og moro for den kvikke tassen.

– Til høsten skal vi ut på jakt, han skal få ligge i skje og kose så mye han vil med både meg og bamsene sine. «Mammaen» hans skal ikke bry seg så mye om hundehår her og der, og passe på å alltid legge vekk mobilen når han vil leke, sier hun med referanse til seg selv.

– Som å hoppe etter Wirkola

Med gråten i halsen beskriver hun en følgesvenn som har vært som et barn for henne.

– Han har vært ulik alle familiehunder vi hadde da jeg vokste opp. Det er noe med at han har vært med på livet i 20-årene, kjærlighet og brudd og flytting hit og dit.

– Han har så mye personlighet. Sta og morsom, mer glad i folk enn dyr, noe de bekreftet på dyresykehuset.

Programlederen har ikke tatt stilling til om hun vil skaffe seg ny hund når Basse har nådd de evige jaktmarker.

– Jeg har sagt at jeg aldri vil ha hund igjen fordi det er så vondt når man må ta farvel, men alle jeg møter sier at jeg vil endre oppfatning, sier hun.

Gjennom tårene sier hun lattermildt:

– Hvis jeg får en ny hund, så blir det nok litt av en oppgave for den å fylle tomrommet. Det blir som å hoppe etter Wirkola.