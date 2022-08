Tordner mot regjeringen: – Helt absurd

REC Solar Norway står i fare for å måtte stoppe eller terminere produksjonen. Det faller ikke i god jord hos KrF.

Dersom solcelleselskapet REC Solar Norway skulle forsvinne fra markedet, er det et stort tap, mener ekspert.

– REC Solar Norway har lyktes med å få til resirkulering på en industriell skala og har klart å lage det som er verdens mest bærekraftige solcellemateriale i stor skala, sa forskningssjef Erik Stensrud Marstein ved Institutt for energiteknikk (IFE) til TV 2.

KrF reagerer kraftig på at selskapet kan måtte stanse driften på grunn av de høye strømprisene.

– KrF har lenge etterspurt tiltak for bedriftene, men nå ser vi konsekvensen av regjeringens mangel på handling. Norge mister arbeidsplasser og verdifull teknologiutvikling, sier Kjell Ingolf Ropstad i en uttalelse til TV 2.

– Tragisk

Ropstad forteller at han han selv besøkte REC i vinter.

– Signalet deres var allerede da krystallklart: Uten støtte vil det være krevende å holde produksjonen oppe. Det er helt absurd at REC nå kanskje må permittere fordi Agder energi og staten tar pengene deres. Konsekvensen blir jo at staten betaler lønningene for de ansatte! mener Ropstad.

Stortingsrepresentanten forventer at regjering så raskt som overhode mulig kommer med tiltak.

– Vi har i lang tid etterlyst støtte til svært utsatte bedrifter. Det er tragisk hvis det er REC som blir symbolet på feilslått politikk og manglende handling fra regjeringen.

Vil ikke love støtte

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) vil ikke love noen statlig strømstøtte til bedriften REC Solar Norway.

– Det er vanskelig å si noe når vi ikke vet flere detaljer. Jeg har registrert at dette er et selskap som har hatt ganske store økonomiske problemer, også før strømkrisen. Jeg er ikke kjent med om de har fastpriskontrakter eller hvordan det er innrettet. Så det kan jeg nesten ikke kommentere, sa Støre til Dagens Næringsliv.