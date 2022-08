– Du får et sånt sjokk. Det var motbydelig

GROV SAK: En kvinne i Rogaland hadde over 45 katter i huset, som led av innavl, sykdommer og under ernæring. Foto: Dyrebeskyttelsen

I mange måneder har bonden ringt til Dyrebeskyttelsen. Til Mattilsynet. Til politiet. Til ingen nytte.

Denne gang nektet han å gi seg. Han ringte og ringte og ringte og ringte og ringte. Da tok Elisabeth Ellingsen fra Dyrebeskyttelsen telefonen. Og lot seg overtale til å komme for å se det bonden ville at alle skulle se.

– Jeg så at han var sliten. Sliten og sint, forteller Ellingsen til TV 2.

Redd for matproduksjonen

Det er halvannet år siden bonden tok kontakt med Mattilsynet første gang, fordi han driver med matproduksjon og var bekymret.

– Jeg har vært skuffet over at det ikke har blitt tatt tak i det, da jeg fortalte hvor alvorlig det var, sier «Steinar». TV 2 har valgt å anonymisere ham, for å beskytte katteeierens identitet.

GREP INN: Over 30 katter er hentet ut av huset. Foto: Dyrebeskyttelsen

Det dukket opp kattunger overalt.

– Jeg var redd for sykdom i fôret til storfeene, på grunn av at de gikk og tisset og dreit.

«Steinar» fikk beskjed om at de skulle se på saken. Men ingenting skjedde. Han prøvde igjen fem-seks ganger i ettertid. Fremdeles ble ingenting gjort.

– Så har jeg sendt bekymringsmelding tre ganger, i alle fall. Det gjorde jeg også til Dyrebeskyttelsen i fjor sommer.

– Hvordan har opplevelsen din rundt hele saken vært?

– Det har vært forferdelig tungt.

Så kom vendepunktet for «Steinar».

– Heldigvis fikk jeg tak i Dyrebeskyttelsen. Selv om det er «forjævlig» at en frivillig organisasjon må gjøre en så skitten jobb.

MANGLET ØYE: Flere av kattene manglet et øye. Foto: Dyrebeskyttelsen

Dyrebeskyttelsen har ikke hjemmel til å gripe inn og ta dyr som mishandles. Det er Mattilsynets bord. Eventuelt politiets. Elisabeth Ellingsen er dessuten den eneste ansatte i Dyrebeskyttelsens avdeling på Haugaland, som alene tar inn 6-800 dyr i året.

– Men han var så fortvilet og sendte oss så stygge bilder at jeg tenkte at vi var nødt til å rykke ut.

TV 2 har vært i kontakt med kvinnen som eier kattene. Hun ønsker ikke å uttale seg om saken.

Nødrett

Ellingsen fikk med seg en frivillig, siden det var et stykke å kjøre og siden hun aldri vet hva slags situasjon hun går inn i.

Bonden tok dem med til et bygg han leier ut til en dame. De kikket inn et vindu da de hørte lyden av en dør som åpnet seg.

– Før vi rakk å tenke, hadde han låst seg inn. Han sa at vi måtte ta med oss kattene, for «de pines i hjel». Vi skal bare dokumentere, ikke gripe inn. Men han sa at: «Dette er nødrett. Jeg kan ikke som bonde se på dette. Jeg klarer ikke mer.»

Lukten hadde de allerede merket. Nå kom synet.

– Jeg har aldri sett noe så ille. Jeg har holdt på i 16 år. Jeg har sett vrengte katter, skutte katter, jeg har sett det meste, men her var det så mange. Og alle var syke. Den ene verre enn den andre.

– Noen gang er det ikke så ille som de sier. Noen ganger er det verre, konstaterer Ellingsen.

Da de gikk inn i huset, så de katteavføring overalt. Rot, søppel, avføring og over 40 ekstremt syke katter. De så liket av en katt. Inne på kvinnens soverom lå en død katt som hadde ligget der så lenge at liket hadde råtnet.

– Jeg kastet opp etter fem minutter, sier Ellingsen.

Kattene har åpenbart formert seg med hverandre også.

– Noen av dem var deformert. En av dem kunne ikke spise, for tannstillingen var så skjev. Den var så deformert at hjørnetennene kom opp i ganen i tanngarden oppe. Her er det snakk om innavl, virusinfeksjoner og sykdommer, konstaterer Ellingsen.

BLE SJOKKERT: Elisabeth Ellingsen var ikke forberedt på synet som møtte henne i huset. Foto: Privat

Bonden sier han fikk bakoversveis da han til slutt kom seg inn i boligen, og fikk se hvordan det så ut.

– Det var rundt 100 til 150 avføringer etter kattene, og en sterk pisselukt som nesten slo deg i svime da du kom inn.

Synet som møtte «Steinar» og Dyrebeskyttelsen førte også til at det gikk opp et lys for bonden.

– Da gikk det endelig opp for meg at jeg hadde fått hele huset rasert, sier han.

– Sprutet blod

Eieren har gitt kattene mat og melk, ifølge Dyrebeskyttelsen. De fant «hundrevis av kartonger med melk» i huset.

– Katter tåler ikke melk. De tåler ikke laktose og får diare av melk. Og når de får diare, skal det ikke mye til før de blir dehydrert. Da er det veldig fort at katter dør når de er små.

Det forklarer hvorfor det var så mye avføring i huset og hvorfor kattene var så syke, mener Ellingsen.

– Vi tok med oss åtte katter til en veterinær. Tre ble avlivet momentant, blant annet den med det store øyet. De hadde så store smerter. Jeg sto igjen med fem bittesmå katter som var kjempe-kjempe-syke.

Ellingsen tok med seg kattene hjem, medisinerte og tvangsmatet dem i en uke. Hun klarte å holde liv i dem til de klarte å spise selv.

– Men da jeg kom tilbake til veterinæren, sprutet bare blodet ut av øyet til den ene katten. To av dem måtte avlives, for det var å ikke forsvarlig å pine dem, selv om vi ønsket å redde dem. Det trillet to-tre tårer. Og så ble jeg sint.

Så langt er 33 hentet ut. To katter var allerede døde da de tok seg inn i huset. Det er fortsatt tolv katter igjen, som også skal hentes av Mattilsynet. Av de totalt 45 kattene som levde, er 31 nå avlivet.

14 av kattene er i Dyrebeskyttelsens forvaring og får medisinsk hjelp.

Bonden selv klarer ikke gi nok skryt til Dyrebeskyttelsen etter aksjonen. Han mener dette absolutt ikke burde vært deres jobb.

– Tenk hva de må gå gjennom både psykisk og fysisk. Det er ikke deres jobb. De skal hjelpe dyr som ikke har noe hjem.

RÅTNET: Den ene døde katten ble funnet inne på soverommet. Foto: Dyrebeskyttelsen

Håper på straffesak

Saken ligger foreløpig hos Mattilsynet.

– Det ble aksjonert tidligere denne uken, etter en bekymringsmelding, bekrefter regiondirektør Lise Petterson i Mattilsynet region sør og vest.

Ettersom det er snakk om privat dyrehold, har Mattilsynet taushetsplikt. Petterson kan derfor ikke uttale seg i detalj om denne konkrete saken.

– Mattilsynet jobber med å kartlegge og dokumentere de funnene som er gjort. De er vi interessert i å bli kjent med. Så vil vi ha en dialog med Mattilsynet om hvordan det er hensiktsmessig å angripe denne saken, sier politiadvokat Øyvind Bore til TV 2.

På spørsmål om hvorfor ingen har reagert på bondens informasjon før Dyrebeskyttelsen i realiteten tvang dem til det, henviser politiet til Mattilsynet, som «primæransvarlig for dyrevelferd».

– Det går på ressurser. Mattilsynet står i en situasjon hvor vi må prioritere daglig. Vi står i dilemmaer og ressursskvis ofte, og det kan gå ut over viktige oppgaver. Vi skulle gjerne ha fulgt opp flere saker om dyrehold. Disse sakene er ressurskrevende, sier Petterson.

Elisabeth Ellingsen håper at saken havner hos politiet, slik at det ender med en straffesak. Hun har fremdeles ikke kommet seg etter sjokkopplevelsen.

– Jeg har ikke fått sove på en uke, tror jeg.