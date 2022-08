– Drømmejobben å lede det mest spennende politiske prosjektet i Norge

Det ser ut som det kan bli kamp om jobben som ny leder i Miljøpartier De Grønne. Etter at Une Bastholm trakk seg som leder har fungerende leder Arild Hermstad uttrykt interesse for å overta jobben permanent. Og nå melder lederen i Oslo MDG seg på. Hun sier til TV 2 at hun vurderer å stille som lederkandidat.

– Det hadde jo vært drømmejobben å få være med å lede det mest spennende politiske prosjektet i Norge. Så jeg vurderer det absolutt, sier Sigrid Heiberg (43) til TV 2. Hun er i dag vararepresentant til Stortinget og sitter i bystyret i hovedstaden.

Har lyst på vervet

– Blir det kamp om ledervervet?

– Det skal du ikke utelukke. Jeg håper jo flere har lyst på en av landets viktigste jobber.

– Jeg synes det virker som du har lyst på jobben sjøl?

– Ja, jo. Jo mer vi snakker om det så får jeg mer lyst. Kanskje, kanskje, vi får se, sier 43-åringen som opprinnelig er fra Kaupanger i Sogndal kommune. Men som etter mange år i hovedstaden forteller at hun nå har blitt en ivrig Oslo-patriot. Hun har selv en sønn på ett år, men frykter ikke at livet som småbarns-mor vil gjøre det vanskelig å være partileder.

– Nei, jeg har et barn, men jeg frykter ikke at det vil ødelegge for meg. Totalsituasjonen vil bestemme og jeg satser på at Netflix og øl med venner vil være det det vil gå ut over hvis tiden ikke strekker til, sier hun til TV 2.

Flere kandidater

Fredag hadde sentralstyret i partiet møte og der ble de enige om å foreslå et ekstraordinært landsmøte 25 eller 26 november, som skal velge ny ledelse. Arild Hermstad sier til TV 2 at det bare er fint med flere kandidater til vervet som partileder.

– Nei, det har jeg ingenting i mot. Jeg regner med at flere vil gjøre seg sine vurderinger nå fram mot landsmøtet og det er bare fint med flere kandidater, sier Hermstad.

Ekstraordinært møte i november

TV 2 har vært i kontakt med andre i partiet som også vil vurdere om de vil være ledere i partiet. En av dem sier at det er viktig å tenke seg nøye om før man lanserer seg som lederkandidat.

– Ikke minst må man kunne skille personlige ambisjoner, fra partiets behov, skriver hun i en tekstmelding til TV 2.

Nå er det opp til valgkomiteen å legge fram en innstilling til landsmøtet. Lederen i valgkomiteen i MDG, Trude Blomseth Thy, sier at de allerede er i gang med arbeidet. De tar sikte på å legge fram sin innstilling noen uker før det ekstraordinære landsmøte i november.