Kobles til norsk modell – hemmelighetsfull rundt sivilstatus

GOD KVELD NORGE (TV 2): Etter at norgesaktuelle Benjamin Ingrosso ferierte med en norsk modell i sommer, har romanseryktene florert.

Benjamin Ingrosso (24) er blitt et kjent navn for mange.

Etter å ha medvirket i familieserien «Wahlgrens värld» og representert Sverige i Eurovision, er han nå for alvor blitt en av Sveriges største artister.

Torsdag vant han blant annet den svenske musikkprisen «Rockbjörnen» for årets mannlige artist og årets fans. Det synes han er stas.

– Det er veldig stas å få prisen for årets mannlige artist for fjerde år på rad, men det er også veldig gøy at fansen min fikk en pris dedikert til dem.

Hemmelighetsfull om rykter

I sommer satte Ingrosso romanseryktene igang for fullt.

ROMANSERYKTE: Winther og Ingrosso satte romanseryktene igang når de ferierte sammen i sommer. Foto: Skjermbilde fra Instagram

Etter at Bianca Ingrosso delte et bilde av 24-åringen sammen med den norske modellen Frøya Winther, var det mange som spekulerte i om de to var noe mer en venner.

På bildet ser man Ingrosso sitte sammen med Winther, mens hun holder han på låret.

Når God kveld Norge møtte artisten og stilte spørsmål om sivilstatusen, ble artisten hemmelighetsfull

– Jeg forstår ikke hva du mener, sier Ingrosso til God kveld Norge.

Se hvordan Ingrosso reagerer på singelspørsmålet i videoen øverst.

Elsker norsk publikum

Det er to år siden superstjernen spilte i Norge sist, da hadde han konsert sammen med Julie Bergan.

– Norge-publikummet er «Out-fucking-standing».

På spørsmål om hvilken norsk by han liker best å spille i, nevner han flere. Blant annet Bergen og Trondheim.

– Men konserten min på Parketeateret i Oslo kommer jeg aldri til å glemme.

Fredag ettermiddag spiller artisten på Findings Festivalen som arrangeres på Bislett stadion i Oslo. Det gleder han seg til.

– Det er veldig kjekt å være tilbake i Norge!