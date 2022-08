Hitmakerne gjør comeback

TILBAKE PÅ SCENEN: Brødrene Magnus og Erik Eliassen er klare for å Parkenfestivalen i Bodø denne helgen. Foto: Roy-Arne Salater/ TV 2

Det er nøyaktig ti-år siden brødrene Erik og Magnus Eliassen herjet på hitlistene med melodiene, «Æ vil bare dans» og «Hjem til dæ».

«Æ vil bare dans» ble kåret til årets hit under utdelingen av Spellemannsprisen i 2012, og singelen solgte til seks ganger platina.

Nå rusler de rundt på en gigantisk scene i hjembyen Bodø.

– Det er uvant og litt spennende. Jeg kjenner at jeg gleder meg. Det er en sitrende stemning, sier Magnus Eliassen, den ene halvdelen i Sirkus Eliassen.

– Vi har øvet i kun en dag i et lite lokale, og dette er et helt annet område og boltre seg på, sier Erik Eliassen.

Forsvant fra rampelyset

I 2012 ville alle ha en bit av suksessen til Sirkus Eliassen. Plutselig ble det for mye og de to brødrene forsvant ut av rampelyset.

Det ble rett og slett for mye.

– Det ble for seriøst for oss med mye planlegging og den type ting. Det som funket for oss den gangen var den kaos energien og den kreativiteten som oppstod spontant. Det er ting vi liker, det som oppstår i øyeblikket, sier Erik Eliassen.

Akkurat det prøver brødrene nå å finne tilbake til etter oppfordring fra festivalsjef Gøran Aamodt i Parkenfestivalen i Bodø.

– Det var en utrolig stemning her for 10 år siden, og den håper vi å kunne gjenskape igjen, sier Gøran Aamodt, daglig leder i Parkenfestivalen.

Denne helgen er en stor festivalhelg landet rundt, men arrangementer både Oslo, Ålesund, Trondheim og Bodø.

STOR STEMNING: Under Parkenfestivalen i Bodø for 1+ år siden, tok det helt av da Sirkus Eliassen gikk på scenen. Foto: Parkenfestivalen

For Erik og Magnus Eliassen er det litt spesielt å være tilbake i rampelyset.

– Dette er et eksperiment der vi tester litt ut om hvordan det følelse og spille igjen, sier Erik Eliassen.

– Det kan bli den siste konserten, eller det kan bli en helt ny fase eller noe slikt, vi vet ikke. Vi må kjenne litt på hvordan dette føles. Trenger vi dette i livene våre, eller har verden gått videre, sier Magnus Eliassen.

– Kanskje er det dette vi og verden trenger nå med litt kaos og det å gi seg faen, eller er det noen andre som skal tilby dette og vi er blitt for gamle og alt er blitt annerledes, sier Magnus Eliassen.

Brødrene har brukt den siste tiden til å skrive nytt materiale.

Verdenspremiere

Dette skal fremføres for aller første gang under Parkenfestivalen i Bodø på lørdag. De vet ikke hvordan mottakelsen blir, og de er svært hemmelighetsfulle på om det er nye landeplager på gang.

VERDENSPREMIERE: Sirkus Eliassen lanserer nye låter under Parkenfestivalen 2022. Foto: Musikkvideoen: "Hjæm til dæ"

– Vi følte at vi måtte lage nytt materiale hvis vi skulle spille igjen. Vi har funnet frem en del ting vi har jobbet med tidligere som er satt sammen i nye konstellasjoner. Dette blir veldig spennende, sier Erik Eliassen.

– Det er også noen gamle ideer, og det er utrolig tilfredsstillende å gjøre ferdig noe man har sittet inne med i hodet veldig lenge. Det føles veldig deilig å få dette ut av hodet, sier Magnus Eliassen.

Brødrene kjenner på at de er litt nervøse foran combacket i hjembyen Bodø.

– Jeg kjenner litt på det. Spent er vel mer ordet. Kroppen begynner å forberede seg. Det er nok litt adrenalin over at man skal prestere igjen, sier Erik Eliassen, den ene halvdelen i Sirkus Eliassen.