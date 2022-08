Tall overrasker: – Vi er på vippepunktet

Flere begynner å innse alvoret etter gjentatte advarsler om å ta økonomiske grep. Fremover er det to ting som blir spennende, sier DNB-direktør.

Det siste halvåret har økonomer gjentatte ganger advart nordmenn om at det blir trangere tider.

I tillegg har de oppfordret til å ta økonomiske grep, for å forberede lommeboka på at ting blir dyrere.

– Det blir tøffere. Det tror jeg ikke vi skal skyve under teppet. Nå treffes vi av en cocktail med økonomiske utfordringer. Så alle vil kjenne dette på lommeboka.

Det sier direktør for datatransformasjon Ine Oftedahl i DNB til TV 2. Hun har sett bredt på kortbruket, regningsbetaling og kontosparing til kundene i banken.

Det gir nemlig en god oversikt på økonomien til husholdningene.

– Selv om kortbruken er høyere enn ventet, er jeg tilbøyelig til å si at vi akkurat er på det vippepunktet at vi strammer inn.

SPENNENDE: Direktør for datatransformasjon Ine Oftedahl i DNB er tydelig på hva som blir spennende fremover nå. Foto: Stig B. Fiksdal / DNB

Høyt forbruk

Kortforbruket har de siste seks månedene ligget 17 prosent over på varer og 21 prosent over på tjenester, sammenlignet med før pandemien. Det viser tall fra DNB.

– Nordmenn gjør fortsatt ikke så tøffe grep som vi hadde forventet på dette punktet, sier Oftedahl.

Et eksempel hun viser til er uteliv. Her har nordmenn brukt 41 prosent mer de siste to månedene enn i 2019. Det tilsvarer 260 millioner kroner mer.

Tallene er befolkningsvektede, som vil si det er snakk om samtlige nordmenn, forklarer Oftedahl.

– De er ikke justert for prisvekst. Selv om vi har den i bakhodet, kan det ikke forklare de store summene her.

– Ser et tydelig skille

Selv om det blir tøffere, sier Oftedahl at veldig mange har klart å opparbeide seg en liten buffer gjennom pandemien.

– Den ekstra bufferen har i de laveste inntektsgruppene gått ned igjen til nesten det samme nivået som før pandemien. Også bufferen i de høyere inntektsgruppene går ned, men de har fortsatt tilgjengelige midler.

Ettersom bufferen til nordmenn har en nedadgående trend, sier hun alle tærer på midlene sine nå.

– Vi ser et tydelig skille nå. De som må endre forbruket fort og drastisk, og de som kan opprettholde forbruket en stund til.

– Hva sier dette om hvordan nordmenn forbereder seg til trangere tider?

– Jeg tror nordmenn har lengtet etter sommerferien som i år skulle bli normal. Så har man kanskje i større grad dyttet bekymringene til høsten, sier hun, og legger til:

– Vi ser klart at enkelte kunder har begynt med en god innstramming. De store tallene begynner å peke ned, som betyr at de store massene begynner å ta grep.

BEKYMRET: Forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand i Storebrand er bekymret for særlig én gruppe fremover. Foto: Frode Sunde / TV 2

Tydelig oppfordring

En undersøkelse fra Storebrand gjennomført i juni, viser at mer enn hver femte nordmann ikke har en bufferkonto.

– Så det er klart at mange kjenner enda mer på det nå som matvareprisene har økt mer, vi begynner å merke at lånet blir dyrere, og at det i tillegg vil fortsette å bli dyrere utover høsten.

Det sier forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand i Storebrand til TV 2. Hun tror veldig mange opplever det ikke er rom til å spare akkurat nå.

– Jeg tror nok dette stemmer for mange, men flere har mer rom for sparing enn det de tror.

Dette sier undersøkelsen: Mer enn 1 av 5 nordmenn har ingen buffer Mindre enn halvparten av nordmenn har et budsjett 1 av 3 opplever at de har dårligere økonomi enn sine venner og kjente

– Det jeg bekymrer meg for nå, er de som allerede har en trang økonomi, ingen bufferkonto og kuttet det de kan kutte. De vil få det veldig tøft nå.

Forbrukerøkonomen gjør det klart at det er spesielt én ting folk bør gjøre fremover.

– Har du ikke bufferkonto så bør dette prioriteres høyt nå. En større del av lønna vil nå gå til faste utgifter, så det vil bli mer krevende å dekke større regninger i tillegg.

Flere har kuttet vanene

Undersøkelsen som Tvetenstrand viser til, forteller også at mange allerede har begynt å ta grep og har blitt mer bevisst på pengebruken.

– Det skjerpes inn på vaner rundt strømforbruk, drivstoff og mat. Dette er ting vi ikke kan kutte helt, men vi kan redusere forbruket ved å være mer bevisst.

Forbrukerøkonomen sier også at flere har begynt å kutte i de vanene folk har lagt til seg i en periode med bedre råd på grunn av lave renter.

– Det er nok her vi vil se at mange vil finne poster å kutte når det strammer seg til utover høsten.

Dette har vi strammet inn på: Mer enn halvparten av oss har blitt mer bevisste på strømforbruket Nesten 3 av 10 har kuttet/redusert daglig forbruk av cafè, kaffe, lunsj etc 1 av 4 kjøper mer «billigmerker» på butikken 1 av 4 kjører mindre bil Nesten 1 av 4 har droppet sosiale aktiviteter som bursdager, fester og å gå ut og spise Mer enn 1 av 5 har måttet bruke av sparepengene 1 av 5 har stoppet/utsatt den faste sparingen

Til tross for at mange har begynt å ta grep, er ikke dette tilfellet for alle.

– Det er nok ikke alle som har tatt det helt innover seg, men vi ser jo at folk har begynt sakte, men sikkert, sier Tvetenstrand.

Ine Oftedahl i DNB sier vi har begynt å se at det blir en økonomisk krevende tid. Likevel sier hun det er en betydelig innstramming som må til fremover for ganske mange.

– Det er de neste ukene som blir spennende. Da kommer tall på hvor mange som har betalt kredittgjelden for sommerferien og tall på sparekontoene til folk.