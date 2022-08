Går mot drakamp om turistvisum for russere

FORTSATT VISUM: Russiske turister, som f.eks ønsker å besøke det tysket DDR-museet, kan fortsatt gjøre det. Tyskland er ikke for å nekte russere turistvisum, men flere land etterlyser solidaritet mellom EU-landene for å stenge russiske turister ute. Foto: Halvard Alvik/NTB

– Vi ser allerede en økning av russiske turister til turistmål i Litauen, som kommer til landet på visum utstedt av andre EU-medlemmer, skriver Gabrielius Landsbergis, utenriksminister i Litauen i et innlegg i Politico.eu.

SOLIDARITET: Litauens utenriksminister, Gabrielius Landsbergis ber EU innføre visum-nekt for russiske turister i solidaritet med landene som allerede nekter russere turistvisum. Utenriksminister Anniken Huitfeldt møtte sin kollega i Kristiansand tidligere i år. Foto: Tor Erik Schrøder/NTB

Han ber om solidaritet fra resten av EU, for å stenge turister fra Russland ute, så de ikke kan «nyte en bit av europeisk livsstil, samtidig som de støtter president Vladimir Putins krig».

Kan reise fritt

Særlig de baltiske landene har merket en tilstrømning av russiske turister, etter at krigen startet i februar. Selv om både Litauen, Estland, Latvia og Polen har stoppet å gi turistvisum til russere.

Får du visum til ett EU-land, kan du reise visumfritt i store deler av Europa. Visumet vil gjelde til alle landene i Schengen-samarbeidet, også til Norge og Sveits.

Utenriksministeren advarer sine kolleger om at denne saken kan splitte EU. Under hele Ukraina-krigen har EU jobbet iherdig for å stå samlet mot Russland. Selv om debattene om de seks ulike sanksjonspakkene mot Russland delvis har vært tøffe.

Finland vil begrense antallet turistvisum til ti prosent av dagens søknader, fordi det ikke er juridisk mulig med et totaltforbud etter finsk lov. Danmark ønsker et felles europeisk forbud mot å utstede visum til russiske turister. Sverige har fortsatt ikke bestemt seg, men skal diskutere spørsmålet med den svenske EU-kommissæren for justissaker, Ylva Johansson i september. Hellas har heller ikke bestemt seg for hva landet skal mene om turistvisumene.

– EU-land som fortsetter å gi visum til russere, ignorerer ikke bare grusomhetene som begås mot ukrainere, de «inviterer» også russiske turister til Baltikum, mener utenriksminister Landsbergis.

En halv million russere

I fjor søkte rundt tre millioner mennesker visum til Schengen. Av disse var hele 536.000 russere, og bare tre prosent av søknadene fra Russland ble avvist.

Både Portugal og Tyskland er imot EU-forbud mot turistvisum til russere, fordi det kan gjøre det vanskeligere for russere å flykte ut av landet.

PUTINS KRIG: Tysklands forbundskansler Olaf Scholz mener det er feil å straffe russere for en krig som er Putins krig. Han besøkte Oslo og statsminister Jonas Gahr Støre sist mandag. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB

– Dette er ikke det russiske folkets krig, det er Putins krig, sa Tysklands forbundskansler Olaf Scholz i Oslo på mandag.

Norge gir fortsatt turistvisum til russere, men utenriksminister Anniken Huitfeldt har varslet at det kan bli aktuelt å støtte visum-nekt.

EU har allerede «svartelistet» en rekke russere fra å få visum, som diplomater, en del byråkrater og næringslivstopper, særlig de med nære bånd til Kreml.

EU-kommisjonen jobber med å få til en felles holdning for hele EU, som ivaretar russere som trenger visum av humanitære årsaker. Saken skal opp på EUs utenriksministermøte i Praha den 31.august.