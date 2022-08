Ancelotti om United-overgang: – Han vil dra

Carlo Ancelotti bekrefter at Casemiro vil prøve noe nytt. Brasilianeren skal være detaljer unna Manchester United.

Casemiros overgang til Manchester United, som The Athletic og BBC har opplyst at det er enighet med, ser ut til å nærme seg å bli offisielt.

Under fredagens pressekonferanse fortalte Real Madrid-manager Carlo Ancelotti at han har fått beskjed fra Casemiro at hans tid i klubben går mot slutten.

– Jeg snakket med Casemiro. Han vil prøve en ny utfordring. Vi respekterer Casemiro og hans avgjørelse. Han vil dra, sier Ancelotti på pressekonferansen.

Ifølge flere britiske medier vil overgangen koste United om lag 700 millioner norske kroner.

Overgangsekspert Fabrizio Romano skriver at 30-åringen har akseptert tilbudet fra de røde djevlene og har sagt farvel til sine lagkamerater.

– Det er forhandlinger. Ingenting er offisielt, men hans vilje til å forlate er klar. Hvis det er en avtale har vi ressurser til å erstatte den, sier Ancelotti.

I den TV 2-sendte kampen mot Almeria søndag startet Casemiro på benken til fordel for den nysignerte juvelen Aurelien Tchouameni.

Til lørdagens LaLiga-kamp mot Celta Vigo vil han ikke være med, forteller italieneren.

– Jeg er sikker på at vi kommer til å klare oss bra uten Casemiro, men alle anerkjenner viktigheten av denne spilleren og kjærligheten vi har til ham, sier Ancelotti.

30-åringen har vært i Real Madrid siden 2013. Han har blant annet vunnet Champions League fem ganger med hovedstadsklubben. I tillegg har det blitt tre LaLiga-troféer.

– Kombinasjonen han, Luka Modric og Toni Kroos har vært veldig viktig for suksessperioden vår, mener Ancelotti.

Fra før har Erik Ten Hag hentet Christian Eriksen, Lisandro Martinez og Tyrell Malacia til Manchester.

