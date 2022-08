Jonas ble slått i bakken under fotballkamp: – Nå må volden tas på alvor

FRYKTER FOR FOTBALLENS FREMTID: Jonas Rye har spilt fotball på mange ulike nivå. Nå tror han at volden i Oslo-fotballen skal gjøre det til en mindre attraktiv arena. Foto: Privat

– Det som skremmer meg er at det går så fort fra å være en konfrontasjon, til å bli en voldshendelse. Dette er et problem som både klubber, krets og forbund må ta på alvor, sier Jonas Moen Rye til TV 2.

Torsdag kveld skulle han spille fotballkamp med laget sitt Grüner, som spiller i de lavere divisjonene av voksenfotballen.

Han kom hjem med sprukket leppe og skallebank - og et sterkt ønske om å nå si fra om voldsutfordringene i Oslo-fotballen.

Et problem han mener kan ødelegge for breddefotballen i hovedstaden.

En konfrontasjon i kampen ble til slåssing, der Rye opplevde at han ble slått og sparket.

– Jeg og en lagkamerat gikk av banen og ville ikke spille mer. Jeg spiller for å ha det gøy, ikke for å slåss. Da trekker jeg meg heller unna, sier 31-åringen.

– Forsvinner ikke

Rye ønsker ikke fokus på konflikten med motstanderlaget.

– Det er viktig for meg å si at dette ikke handler om laget vi møtte. Det er sikkert greie gutter innerst inne. Det handler om et problem i Oslo-fotballen, sier Jonas Moen Rye.

TV 2 unnlater derfor å navngi klubben, men har vært i kontakt med lederen i fotballgruppen.

– Slag kan ikke forsvares uansett, men vi ønsker å ta dette internt, sier fotballederen.

Også han mener at det er et voldsproblem i fotballen.

– Det har vært mange tilfeller i Oslo med vold og trusler, både mot spillere og dommere. At tilskuere reiser rundt for å lage kvalme er også velkjent.

Tidligere har TV 2 blant annet omtalt at lag melder seg ut av kretsen i frykt for spillernes sikkerhet.

– Om det er uvilje eller mangel på kunnskap, vet jeg ikke. Eller om det er ressurser det står på? Det er et problem som ikke forsvinner, sier Rye.

Han har spilt i mange ulike divisjoner og er lidenskapelig opptatt av fotball. Kampen torsdag kveld er første gang han har vært utsatt for vold på en fotballbane.

– Hvilke verktøy gir man folk som kommer i slike situasjoner for at de kan håndtere dette bedre, spør 31-åringen.

– Vi har utfordringer

Oslo er fotballkretsen med desidert flest alvorlige volds- og trusselhendelser siden 2010, ifølge en kartlegging av VG.

I Aftenposten er fotballvolden omtalt som «verre enn noen gang»

– Det er klart at vi har arbeidet med utfordringene. Det er et område som opptar oss veldig, og som vi jobber med, sier styreleder i NFF Oslo, Jo Evensen.

Han kjenner ikke til situasjonen i kampen der Jonas Moen Rye ble slått og sparket.

Selv om Oslo-fotballen ligger øverst på statistikken, har det også vært episoder i andre kretser, som i denne kampen mellom Trysil og Elverum (se video under).

– Vi i NFF Oslo hadde et forslag til Forbundstinget for å løfte dette på agendaen, og dette er uten tvil et av de viktigste områdene vi ønsker å påvirke og jobbe med, sier Evensen.

Forslaget på Tinget ble vedtatt enstemmig.

– Det ble tatt tak i med en gang fra Fotballforbundets side, og det er satt inn flere tiltak for å bedre dette.

Samtidig ser Evensen og kretsen at vold og trusler er et samfunnsproblem generelt.

– Og vi har vår del av dette. Da skal vi heller være en del av en løsning, fremfor å gjemme oss bak det.

– Vi er samtidig klar over at dette er en lengre prosess, vi klarer ikke snu situasjonen over natten, men vi skal være tydelig på at dette er uakseptabelt. Vi ønsker en trygg idrett og vi skal gjøre det vi kan gjøre for å finne løsninger og skape en bedre hverdag, sier Evensen.

Bøter

Oslo fotballkrets har egne ansatte som jobber med klubber og partene i voldssaker, samt en egen stiling som kun jobber med voldsproblematikken.

– Vi skal sørge for at alle saker blir godt ivaretatt, sier Torgeir Lind som er leder for utviklingsavdelingen i kretsen.

– Hva gjør dere for å forebygge?

– Vi har Fair Play-skole og veiledere. Nå starter et prosjekt sammen med bydeler der vi skal ha trygghetsverter tilstede på kamper for å forebygge.

Lind nevner også at nytt av året er at alle hjemmelag skal ha kampvert.

TV 2 er også kjent med at klubber får større bøter etter voldshendelser.

Det er fotballederen i klubben som spilte mot Grüner og Jonas Moen Rye, skeptisk til.

– Jeg tror ikke kretsen kan sitte der og skrive skyhøye bøter. Det løser ingenting. En bot på tre tusen kroner, er for oss som liten klubb, like mye som ti eller femten tusen. Det må gjøres noe annet.

Han regner med at kretsen sitter med oversikt over hvor problemene er.

– Kom ut til klubbene, samle enkeltpersoner fra de ulike enkelte klubber og se hva vi kan gjøre i fellesskap.

Jonas Moen Rye synes utviklingen i Oslo-fotballen er trist.

– Disse episodene skaper negativ omtale og en mindre attraktiv arena. Mange har godt av å være en del av et lag og prestasjonsgruppe selv på lavere nivå, og da er det veldig synd at slike ting kan bidra til at noen ikke ønsker å spille fotball.

BRENNER FOR FOTBALL: Jonas Moen Rye jobber til daglig med Premier League i Viasat. Foto: Viasat

31-åringen, som til daglig jobber med fotball i Viasat, tror fotball kan brukes som et verktøy til å løse mange samfunnsutfordringer.

– Men akkurat her svikter det.

– For meg er det viktig etter dette å utfordre de som styrer i toppen i krets og forbund. For det finnes gode krefter der ute som kan sette dette i system og jobbe strategisk for å unngå at slike situasjoner oppstår.