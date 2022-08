Statnett kutter i nettleien med 11 milliarder kroner

Det opplyser selskapet i en pressemelding.

Fastleddet for forbruk ble satt ned fra 1. april i år, og settes til null også for hele 2023. Til sammen utgjør de nye tariffreduksjonene 11 milliarder kroner i lavere kostnader for norske strømforbrukere.

Bakgrunnen for at Statnett gjør dette er de svært høye inntektene fra forbindelsene til andre land, samt fra flaskehalser i det norske nettet den siste tiden.



– Rekordstore

Dette er såkalte flaskehalsinntekter, og skyldes store prisforskjeller mellom Norge og nabolandene, samt mellom landsdelene, forklarer selskapet.

– Inntektene vi får når strøm overføres er rekordstore. Samtidig er kostnaden for tap i nettet også større. Denne kostnaden ønsker vi nå å kompensere slik at mer av flaskehalsinntektene kommer tilbake til norske forbrukere og industrien, sier konsernsjef Hilde Tonne i Statnett.

Kompensasjon i Sør-Norge

Statnett vedtok også fredag at fastleddet for forbruk og energileddet i tariffen skal settes til null for hele 2023.

Den største kompensasjonen vil komme i Sør-Norge, der prisen er høyest og dermed kostnaden ved tap i nettet også.

– Det er viktig for oss å sikre at de ekstraordinære inntektene kommer nettkundene til gode. Denne beslutningen betyr at nettkundene får 11 milliarder kroner i redusert tariff til Statnett, avslutter Hilde Tonne.