Truls Svendsen hyller kjæresten etter stormfull tid: – Hadde ikke gått uten henne

Kjærestene til Truls Svendsen (49) og Eyvind Hellstrøm (73) forteller hvordan det var på hjemmebane da mennene var overarbeidet under TV-innspillingen.

– Han var så sliten! Jeg har jobbet som servitør selv, og det er så slitsomt! Nei, han var ordentlig sliten. Og når han kommer hjem, så er det to små barn og nattevakt med dem, sier Charlotte Smith (34) til TV 2.

Smith, som til vanlig arbeider som influenser, er samboeren til Svendsen. De har døtrene Eva og Annie sammen. Hun forteller at kjæresten var langt mer sliten etter denne produksjonen, enn ved andre «Truls à la Hellstrøm»-innspillinger.

– Den store forskjellen var at de ikke fikk pause. Det gikk veldig i ett. Alt ble veldig forsterket, forklarer hun, og får et bekreftende nikk fra Svendsen.

UTTALER SEG: Charlotte Smith og Anita Rennan er partnerne til henholdsvis Truls Svendsen og Eyvind Hellstrøm. De forteller hvordan det var på hjemmebane under innspillingen. På bildet er også Rennans sønn, Nils. Foto: Espen Solli / TV 2

En stor endring fra tidligere

Selv om Svendsen var mer utslitt, syns hun det gikk lettere med familielivet under denne produksjonen enn tidligere.

– For meg var det mye lettere denne gangen, for nå var han i alle fall i Oslo. Så vi kunne dele litt på det. Ellers er jeg jo alene med barna, så jeg syns det var mye bedre på denne måten egentlig, sier Smith lattermildt.

På spørsmål om det kan være tøft å holde fortet hjemme, mens partneren er på jobbreise og på TV-produksjoner, svarer hun:

– Jeg tror ingen med små barn syns det er veldig lett å være alene med små barn. Men nå blir de bare eldre og eldre, så det blir lettere og lettere. Men, ja. Jeg er glad for at denne sesongen var i Oslo.

Svendsen anerkjenner at arbeidet Smith har lagt igjen hjemme er helt uvurderlig for familien:

– Det hadde ikke gått uten henne hjemme.

Han syns det har vært fint å komme hjem etter jobb hver dag, og ikke være i utlandet. Ved tidligere «Truls à la Hellstrøm»-serier har duoen blant annet vært i Italia og Spania. I den nye TV-serien, «Truls á la Hellstrøms Bistro», driver de en restaurant midt i Oslo sentrum.

– Det er steintøft å være med de to småungene, men det er også tungt å være borte fra dem. Det har vært fint å lage TV i Oslo, og komme hjem til dem hver kveld. Veldig fint.

PAR: Her er Smith sammen med Svendsen på premierefesten til «Truls à la Hellstrøms bistro», som var torsdag 18. august. Foto: Jonas Been Henriksen/TV 2

Hellstrøm håndterte stresset

Anita Rennan (41) er Eyvind Hellstrøms kjæreste. Hun mener at hennes utkårede hadde litt bedre forståelse for hva han begikk seg ut på, enn makkeren.

– Eyvind visste godt hva han gikk inn i. Han har tross alt drevet restaurant før. Men det å jobbe 12- og 14-timersvakter, og i tillegg ha et kamera opp i trynet, det var nok litt mer «heavy» enn han hadde forespeilet seg. Alt i alt er jeg uansett så imponert over den ståpåviljen og energien han har! Han har vært positiv hele veien, sier Rennan, og fortsetter:

– Han var full av inntrykk og positivt overrasket over de som var med å servere. Han elsker å møte nye folk, så han får energi av det her. Han blir ikke utmattet. Det som er tyngst for ham, det er å levere på kamera.

Hellstrøm har tidligere sagt at han aldri skulle åpne en restaurant igjen. 73-åringen blir konfrontert med samboerens utspill, og får spørsmål om han kanskje kunne tenke seg å drive restaurant igjen likevel. Dette siden han tross alt fikk energi av å drive bistro:

– Man skal aldri si aldri. Jeg skal aldri starte en bistro med Truls igjen, det kan jeg love.

– Men du holder døra litt på gløtt for å starte restaurant igjen?

– Haha, vi får se. Man kan jo aldri si aldri, som sagt.