Dukket opp på sykehjemmet: – Dette topper det meste

Et synkront «Ååååå!» lyder fra samtlige besøkende ved dagsenteret til Greverud sykehjem når fem unge alpakkagutter vandrer inn på avdelingen inne på hjemmet.

Etter en runde rundt i rommet kan endelig besøkende Astrid gi en god klem til alpakkaen Sindre.

ALPAKKAEN SINDRE: – Du vil gjerne til meg igjen du, Sindre. Skal du være med meg hjem? sier Astrid til alpakkaen Sindre. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

– Et lys i hverdagen

Astrid setter stor pris på at Røde Kors kan gi dem en opplevelse som denne og gleder seg over at de merkelige dyrene er såpass trygge på mennesker.

– Det er mange andre overraskelser her, men dette tror jeg topper det meste. Du ser hvor moro folk har det her, sier hun.

Beboer Bjørg er også begeistret over det sjeldne besøket og synes alpakkaene oppfører seg overraskende pent.

– Dette her var koselig. Et lys i hverdagen, det trenger vi vet du, sier Bjørg.

MYKE SKAPNINGER: Alpakkaene ble svært populære på Greverud Sykehjems dagsenter. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

HEISTUR: Du lurer kanskje på hvor mange alpakkaer det er plass til i en heis? Svaret er tre. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

Flokkdyr

Alpakkaene er flokkdyr, noe som er tydelig når de ikke kan gå forbi et speil uten å trykke snuten mot det de tror er en annen alpakka.

Ut av heisen blir dyrene leid inn på et rom for et privatbesøk hos beboer David Carsten Rundby.

OVERRASKET: David Carsten Rundby var overrasket over besøket han fikk på rommet sitt. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

Har du hatt et sånt besøk før?

– Nei, aldri. Dette her er en helt fantastisk overraskelse. Det er artig hva som kan skje plutselig. De er jo så fine og sindige, og så pene da, sier Rundby.

Leder for omsorg i Røde Kors Oppegård, Elisabeth Skaugerum, mener dagen har vært over all forventning og at dyrene var overraskende sosiale.

– De har vært med inn i huset her, inn på avdelingene og besøkt enkeltpersoner og de har vært ute. Så jeg synes det har vært veldig morsomt, sier Skaugerum.

Hun sier det varmer hjerte å få lage slike gode opplevelser for de på sykehjemmet.

OVER ALL FORVENTNING: Elisabeth Skaugerum mener dagen har vært over all forventning. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

Under opplæring

Alpakkabonde Bjørn Brændshøi fra Smedsrud alpakkagård i Sørum sier seg enig i at reaksjonene er og smilene til de på sykehjemmet er det beste med å ta med seg alpakkaene på tur.

Brændshøi tror også alpakkaene har det ålreit når de er på et nytt sted og får besøke andre mennesker.

– De er nysgjerrige, de får oppleve nye ganger og nye områder de ikke har vært på før, ser mennesker de aldri har sett før og de er med rundt og er nysgjerrige, sier han.

I dag har Brændshøi med seg Edvard (2), Johannes (1), Max (1), Sindre (2) og Nansen (2). I alpakkaverden er dette ganske unge alpakkaer og noen av dem er her for å se og lære, mens andre er veldig rutinerte.

– På den måten får vi alpakkaer som hele tiden er klare for nye oppgaver når de blir brynet på litt utfordringer og de får oppleve å være med rundt som noe trygt og godt i lag med de andre som har gjort det før, sier Brændshøi.