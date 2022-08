– Hun er ikke så vimsete som mange tror

– Heidi (Weng) er lederen i gruppa!

Svaret kommer uten betenkningstid fra Ragnhild Haga Gløersen.

Men hun understreker at det ikke blir lett å erstatte Therese Johaug på landslaget. Verken i eller utenfor sporet.

– Det er umulig å kopiere Therese. Merittene er velkjente og ellers var hun jo effektiviteten selv, understreker Ragnhild Haga.

Hun peker på en annen veteran som den nye lederskikkelsen:

Heidi Weng og Therese Johaug har vært landslaget sammen i mange år. Foto: Pedersen, Terje

– Heidi er den lederen i gruppa!

– ?

– Hun er ikke så vimsete som sikkert du og mange andre har inntrykk av. Hun har lang erfaring og gir råd til alle om trening. Og hun er den vi spør om - og vi får svar!

Heidi Weng vet ikke helt hva hun skal si når vi konfronterer henne.

– Tjaa, jeg vet ikke helt, jeg. Jeg er jo den som har vært med lengst, men jeg føler at nå er vi en bra gjeng hvor alle egentlig er litt leder. Men man prøver jo så godt man kan for at alle skal prestere best mulig. Og jeg håper jo at vi sammen kan løfte oss tilbake til det nivået vi hadde for noen år siden, sier hun.

– Ragnhild Haga sier at du ikke er så vimsete?

– Når det er renn så kan jeg vært litt spent og nervøs og da er jeg iallfall litt vimsete, sier Heidi Weng.

Den nye landslagstreneren, Sjur Ole Svarstad sier dette om «landslagskaptein» Heidi Weng:

– Heidi er jo den mest rutinerte løperen nå, hun har god kontroll på hva som er vår treningsfilosofi. Og hun setter standarden på mange økter. Det er godt at Heidi er frisk igjen. Vi trenger henne på laget.