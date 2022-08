Her lar kommunen gummien flyte. Ti meter unna er det totalforbud

Bildene fra Skeids hjemmebane på Nordre Åsen har gått landet rundt denne uka. Den nye kunstgressbanen, med kork og kokos som fyllmateriale, ble umulig å spille på etter noen timer med mye regn.

Samtidig ble de nærmeste garderobene og toalettene fylt opp av et flere centimeter tykt lag av kork og kokos.

Oslo kommune, som eier anlegget, har innført nulltoleranse mot gummigranulat på alle baner som skal rehabiliteres eller bygges nye.

Men her oppstår det et stort paradoks, i hvert fall om man spør Skeid:

Miljøversting er godkjent

På den rehabiliterte kunstgressbanen, der man ble påtvunget kork og kokos, er det gjort flere tiltak for å hindre den miljøskadelige gummigranulaten i å forsvinne fra banen.

Det er installert ringmur rundt banen, og ved hver utgang finnes det rister for å kvitte seg med granulat før man går inn i garderoben.

KORKEN - RINGMUR 1-0: Denne ringmuren har Skeid bygget for å hindre gummigranulat i å forlate banen, og ut i naturen. Men den var sjanseløs på å stå imot kork og kokos. Foto: Torstein Wold / TV 2

– Oslo kommune og politikerne må ta til vettet, og innse at miljøtiltakene på Nordre Åsen, der vi beholder gummigranulatet på banen, er det som per i dag fungerer, sier daglig leder i Skeid, Daniel Holmeide Strand.

Banen brukes også til toppfotball, men ville vært sjanseløs på å bli godkjent til det formålet slik den ser ut etter regnskyllet.

– Om vi hadde FIFA-test av denne banen nå, som vi skal ha senere i måneden, så vil den stryke. Da kan det ikke spilles toppfotball her lenger, sier han.

Ti meter oppe i skråningen ligger den andre kunstgressbanen til Skeid. Kunstgresset, som ble lagt i 2004, er i ferd med å gå i oppløsning. Det ligger hauger av gummigranulat overalt, ikke minst rundt og i kummene i nærheten. Ikke et eneste tiltak for å stanse gummigranulatet er iverksatt.

OPPGITT SKEID-LEDER: Daniel Holmeide Strand. Foto: Torstein Wold / TV 2

Likevel er denne miljøverstingen av en bane godkjent for bruk av den samme kommunen.

– Dette er den gamle banen vår, som er over 20 år gammel. Kommunen har ikke vært så ivrige på bytte den ut. Den har gummigranulat, men ingen miljøtiltak. Her har vannet samlet gummien i store hauger, og dette renner bort. Banen har ingen ringmur, ikke noe deponi, ingenting. Så dette er gummi som forsvinner ut i naturen.

– Men den er godkjent?

MIDTSIRKELEN: Et stort hull fylt av gummigranulat. Foto: Torstein Wold / TV 2

– Den er godkjent. For dette er en eksisterende bane. Kommunen bryter miljøforskriften hver dag, for den har trådt i kraft, og det er ikke gjort noen tiltak for å beholde gummien på banen, sier Holmeide Strand.

Han sier Skeid snart skal bygge ny bane der, for egen regning.

– Da har vi tenkt miljøinnfyll på banen, men det skal være på våre premisser, og med løsninger vi har troa på, sier han.

– Hva slags løsninger kan det være?

– Det er ikke besluttet ennå. Vi kommer til å lyse ut på anbud, vil jeg tro. Men vi kommer ikke til å ha gummi den banen her.

MÅ RENSES OG LEGGES PÅ IGJEN: Her ligger noe av korken som forsvant ut av banen etter regnskyllet i Oslo denne uka. Foto: Torstein Wold / TV 2

Idrettsbyråden: – Må starte et sted

Idrettsbyråd i Oslo kommune, Omar Samy Gamal, svarer slik på om det er et paradoks at de nekter gummigranulat på en bane som er bygget for å hindre utslipp, mens de har godkjent en bane som flyter over av gummi 10 meter ved siden av.

– Det er kanskje det tydeligste eksempelet på at vi må gjøre tiltakene vi gjør nå. Den andre banen på Nordre Åsen med gummigranulat er en av banene vi er i dialog med klubben om, med tanke på rehabilitering og tiltak.

– For det hjelper ikke stort med kork og kokos på hovedbanen når det flyter gummigranulat 10 meter lenger opp?

– Det blir som å si at det ikke hjelper å legge på miljøvennlig innfyll på Nordre Åsen, så lenge det er en bane oppi Grorud som har gummigranulat. Vi må starte et sted, og det vi har sagt er at alle nye baner framover nå, som skal bygges eller rehabiliteres, skal være uten gummigranulat, sier Gamal.

STÅR PÅ SITT: Idrettsbyråd Omar Samy Gamal sier Oslo kommune har musklene og ressursene til å gå i front når det gjelder å legge press på kunstgressbransjen for et mer miljøvennlig fyll. Foto: Torstein Wold / TV 2

For Skeid virker det uansett lite aktuelt å gå inn i høsten med kork og kokos, etter skrekkopplevelsen tidligere denne uka.

Og daglig leder tør ikke engang tenke på hvordan det vil bli til vinteren.

– Til vinteren kommer problemet med vesentlig økte gasskostnader, når vi skal holde en sånn bane åpen. Jeg sjekket hos en annen bane med det samme innfyllet, og de brukte to millioner på fyring med gass sist vinter. Vi brukte mellom 300 000 og 400 000.

– Hvorfor skal det bli så mye dyrere med fyring når man har kork og kokos?

– Den store forskjellen er at gummi mister alle elastiske egenskaper ved minus 70 grader, mens det organiske innfyllet fryser ved minus én grad. Så vi må fyre med mye høyere effekt for å holde banen åpen om vinteren, og da går også co2-utslippene vesentlig opp. Det blir et negativt miljøregnskap med det kommunen har valgt her. Den eneste løsningen nå er å fjerne kork og kokos, og erstatte med termoplast. På kort sikt er det den beste løsningen, mener Holmeide Strand.

FLYTER OPP: Kork og kokos etter en dag med store nedbørsmengder. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Vurderer å trosse kommunen

Han utelukker ikke sivil ulydighet om Skeid tvinges til å bruke kork og kokos utover høsten og vinteren.

– Det er noe vi sterkt vurderer. Vi kan ikke fortsette på denne måten med den store klubben vi driver, og den store aktiviteten vi har, med en hovedbane som er tilnærmet ubrukelig store deler av året. Vi må kunne tilby gode forhold, så jeg ser ingen vei utenom gummiinnfyll i banen her i høst.

– Frykter du ikke sanksjoner fra kommunen?

– Først vil vi ha en dialog, og se hva som kommer ut av den. Jeg håper de tar til fornuft og ser hva som må gjøres her. De må gjerne komme opp hit og se alle tiltakene vi har på plass for at gummigranulat skal holdes på banen, sier han.

Idrettsbyråd Omar Samy Gamal tror ikke Skeid mener alvor når de sier at de vurderer å ta saken i egne hender.

– Det tar jeg som en spissformulering fra klubben. Jeg skjønner at de er ivrige og frustrerte, men jeg tror ikke det blir en realitet.

– Hva gjør dere om det blir en realitet?

– Da må vi ta en dialog med klubben, som vi alltid gjør, og se hva som skjer.

– Dialog eller sanksjoner?

– Jeg tror som sagt det er en spissformulering. Jeg tror ikke de kommer til å gjøre det, sier idrettsbyråden.

Mener Skeid kan spille på Bislett

Han erkjenner at kork og kokos ikke gir de samme spillegenskapene som gummigranulat, men mener det er viktig at Oslo kommune legger press på leverandørene for å utvikle en mer bærekraftig variant av høy kvalitet.

– Vår oppgave er å tenke langsiktig. Vi har ansvaret for å gjøre det best mulig for idretten i byen vår, men også for å ta vare på miljøet. Det er det vi er inne i nå. Det vil ikke være perfekt i starten, men det var det heller ikke da vi fikk kunstgressrevolusjonen i starten.

– Hvert år går 6000 kilo med gummigranulat rett ut i sjøen. Oslofjorden er nærmest død fordi vi ikke gjør nok for å hindre forurensing. Derfor må vi begynne å våkne opp, og gjøre tiltakene som skal til for å ta vare på miljøet. Så er hjertet mitt også hos idretten, og vi skal gjøre alt vi kan for at banene skal være gode nok, sier Gamal.

KOMMUNAL BANE: Den gamle kunstgressbanen på Nordre Åsen, som huser en av Oslos største fotballklubber. Foto: Torstein Wold / TV 2

– Hvor skal Skeid spille hvis banen ikke blir godkjent for Obos-ligaen?

– Vi har tilbudt Skeid å spille på Bislett hvis de ikke synes banen er god nok. Men vi skal også stille opp for den banen så den er god nok for Obos-spill. Og det er det Bymiljøetaten gjør nå, sier idrettsbyråden.