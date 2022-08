Reagerer på mattilbudet langs veiene: – Handler om folkehelsen

Mat-influenser Emilie Nereng (26) reagerer på at det er burgere og pølser som møter kundene i døren på bensinstasjoner.

Mat-influenser og tidligere blogger Emilie Nereng (26) reagerer på mattilbudet på norske bensinstasjoner.

Hun etterlyser mer næringsrik på-farten-mat.

Tidligere i sommer filmet hun inne på en Circle K-bensinstasjon. I en video som hun publiserte på Instagram gjorde Nereng det krystallklart at hun synes variasjonen er for dårlig.

Hun mener det er for lite frukt og grønt, samt glutenfri mat.

– For meg starter det når jeg går inn på en bensinstasjon, og blir møtt av at det er tilbud på boller og smågodt. Jeg etterlyser sunnere alternativer, dette handler om en sunnere folkehelse, sier Nereng.

FRISTENDE: Kan det friste med en stor ostepølse? Mange ender med denne typen mat på bensinstasjoner. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Har frukt

Nereng understreker at de fleste bensinstasjoner, som Circle K, som regel har noe frukt.

– Det er gjerne noen sandwicher og wraps også, men det er pølser og burgere det er tilbud på, og som møter deg idet du går inn døra. Jeg ønsker at det er et større utvalg av sunne varianter, og at det skal være tilbud på dette også, sier hun.

Hun tror det både handler om tilgjengelighet, og hvordan det frontes i butikken.

– Det handler nok om pris, og hva man fristes med. Frukten er ikke så dyr, men med et stort bilde av en wiener til 20 kroner, så ender man nok fort opp med wieneren, sier hun.

Matansvarlig i Circle K, Thomas Bjørseth Nilsen, er enig i at de har en vei å gå.

– Vi prøver jo å være relevante og å ha en bredde. På de større stasjonene har vi et større utvalg. Vi har selvfølgelig pølse, burger og bolle, men jobber også med å få inn sunnere alternativer, som grovere brød, tilbud på fersk frukt, glutenfrie varer og veganske produkter, sier han.

VEI Å GÅ: Matansvarlig i Circle K, Thomas Bjørseth Nilsen, er enig i at de har en vei å gå. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Han sier de får mange henvendelser om dette, særlig i høytidene og om sommeren, når mange er ute på veiene.

– Vi er opptatt av å fortelle om at vi har veganske og glutenfrie alternativer, men det er kanskje ikke det vi promoterer hardest. Vi tar helt klart denne utfordringen fra Nereng, sier han.

– Mangler næring

Nereng mener problemet med den maten som i dag frontes langs veiene, er at den er for næringsfattig.

– Dette er jo et problem i hele matindustrien – det tenkes på profitt fremfor folkehelse. Man ender med næringsfattige produkter man kan tjene mye penger på. Jeg ønsker meg god, råvarebasert mat, det kan være snakk om yoghurt uten sukker eller cottage cheese eller hummus, dette ønsker jeg meg fremst både på bensinstasjonene og i butikkene, sier hun.

Får rabatt

Mange av de som bruker bensinstasjoner mye, er medlem i Norsk Lastebileierforbund.

Der har de hatt stort fokus på dette med sunn mat på bensinstasjoner lenge.

– Sjåførene skal kjøre i mange timer i strekk, og næringsrik mat er veldig viktig, sier Kjell Olafsrud, markedsdirektør i Norsk Lastebileierforbund til TV 2.

Han sier de begynte å jobbe med dette for flere år siden, og at lastebilsjåfører har en avtale der de får 25 prosent rabatt på en rekke bensinstasjoner– og det kun på de sunne alternativene.

– Her har vi samarbeidet med Circle K, og de har nå fiskeburgere og en del andre sunne alternativer som våre sjåfører kan spise til middag. Det er viktig med opplagte sjåfører, og da er sunn mat en del av dette, sier han.

Foreløpig er dette kun en ordning som gjelder lastebilsjåførene, og ikke vanlige kunder.