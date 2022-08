Vil forlenge fengslingen til Zaniar Matapour

SIKTET: Zaniar Matapour er siktet for drap, drapsforsøk og terrorhandling. Foto: NTB.

Drapssiktede i Osloskytingen, Zaniar Matapour, blir begjært fengset i ytterligere fire uker fra mandag av.

Det opplyser Oslo-politiet i en pressemelding, fredag formiddag.

Begjæringen kommer etter at de rettspsykiatriske sakkyndige varslet at de fortsatt ønsker en tvungen observasjon av siktede. Dette begrunner de med manglende grunnlag for å vurdere tilreglighet, sett ut i fra samarbeidet med siktede i fengselen.

Borgarting lagmannsrett vil nå ta siktedes tidligere anke, over tingrettens beslutning om tvungen observasjon, til behandling.

– Ytterligere 49 personer har denne uken fått endret status fra vitne til fornærmet. Det samlede antall fornærmede er nå oppe i 220 personer, inkludert de to avdøde. Analysene av selve skytingen er fortsatt ikke ferdigstilt. Politiet kan derfor ikke komme med noen ytterligere detaljer om skytingen per nå, sier politiadvokat Børge Enoksen.

Det var natt til lørdag 25. mai at Matapour skjøt rundt seg i Oslo sentrum. To ble drept og 21 skadd i hendelsen som har rystet Norge.