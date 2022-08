Miroslav (82) bygget atomkraftverket – nå frykter ukrainerne at det går i lufta

ZAPORIZJZJA (TV 2): Ukrainerne i Zaporizjzja lever i frykt for at det russisk-kontrollerte atomkraftverket i Enerhodar kan gå i luften. Norske eksperter mener det er russerne som bør frykte situasjonen i Ukraina.

OPTIMIST: På en parkeringsplass utenfor et byggevarehus i Zaporizjzja samler det seg flyktninger som har rømt fra russernes okkupasjonsregime i Sør-Ukraina. Miroslav var anleggssjåfør da atomkraftverket i Enerhodar ble bygd på 80- og 90-tallet, og føler seg trygg på at anlegget overlever krigen. Foto: Aage Aune / TV 2

Atomfrykten brer seg om innbyggerne i Zaporizjzja. I Enerhodar, ikke langt unna, kontrollerer russiske styrker et massivt atomkraftverk, og de siste dagene har både Russland og Ukraina beskyldt motparten for å ha planer om å angripe kraftverket.

På en parkeringsplass møter TV 2 Nadezhda, som sammen med sin fem år gamle handikappede datter nylig har flyktet til Zaporizjzja fra landsbyen Mykhailivka. Hun forteller at livet i de russisk-okkuperte områdene blir vanskeligere for hver dag som går.

– Om noen har forlatt huset sitt, klipper russerne låsen, bryter seg inn og stjeler alt. Det er den slags frihet Russland kommer med, forteller Nadezhda.

FLYKTET: Nadezhda forteller at russerne stjeler og plager befolkningen i de okkuperte områdene. Nå håper hun på en bedre tilværelse i Zaporizjzja, men frykter trusselen fra atomkraftverket. Foto: Aage Aune / TV 2

Selv om hun er takknemlig for å ha flyktet fra russerne, henger trusselen fra atomkraftverket tungt over henne og flere av de nyankomne flyktningene i Zaporizjzja.

– Jeg er veldig, veldig redd. Det er 1,2 tonn med uran der inne. Det er nok til hele Europa, alle sammen! Russerne sier atomkraftverket tilhører dem, eller ingen i det hele tatt, sier Nadezhda.

Anleggsarbeider med sjette sans

På den samme parkeringsplassen sitter 82 år gamle Miroslav og barberer seg i baksetet av en ødelagt bil. Familien hans har søkt tilflukt i Zaporizjzja, men Miroslav har ikke mulighet til å møte dem før bilen er reparert. Derfor har han de siste fem dagene bodd i det nedslitte kjøretøyet, uten å virke særlig bekymret for at atomkraftverket skal gå i lufta – han var nemlig selv med på å bygge det.

– Jeg var anleggssjåfør. 1800 tonn med all slags lass: Kull, jord, betongvegger, tunge søyler ... Alt mulig. Selvsagt er det godt håndverk. Jeg har bygget det selv!

IMPROVISORISK: Selv om Miroslav de siste fem dagene har bodd i baksetet av en ødelagt bil, prioriterer han personlig hygiene. TV 2 møter ham midt under morgenbarberingen. Foto: Aage Aune / TV 2

Og den pensjonerte anleggsarbeideren går så langt som å garantere at atomkraftverket er trygt, selv i russiske hender. Miroslav har nemlig en sjette sans.

– Det eksploderer ikke, jeg er 100 prosent sikker. Jeg ville kjent det på meg, jeg har den evnen, forsikrer 82-åringen.

Ordkrigen fortsetter

Hjemme i Norge får Miroslav støtte av flere forsvarseksperter, som baserer seg på etterretning fremfor en sjette sans. General og tidligere forsvarssjef Sverre Diesen mener den nåværende situasjonen i Zaporizjzja er utfordrende, men tviler på at man vil se et angrep mot kraftverket.

– Det er ikke noen fordel å ha et atomkraftverk i en krigssone, men ingen av partene har noen interesse av at dette kraftverket skal begynne å lekke radioaktivt materiale, som damp eller liknende, forklarer Diesen.

KLAR TALE: General og tidligere forsvarssjef Sverre Diesen er ikke bekymret for atomkraftverket. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Han mener den hissige retorikken rundt atomkraftverket føyer seg inn i den pågående ordkrigen mellom Russland og Ukraina.

– Det er selvfølgelig veldig fristende å beskylde motparten for å være uansvarlige. Nå som Russland har fysisk kontroll over kraftverket, er det også naturlig at de vil beskylde Ukraina for å forberede et motangrep. Jeg tror likevel vi skal være nøkterne med hensyn til hva de sier i denne situasjonen.

Politisk spill

Også Tom Røseth, hovedlærer for etterretning ved Stabsskolen, mener kraftverket føyer seg inn i ordkrigen. Han forteller at det er mye storpolitisk aktivitet rundt hendelsene, med blant annet samtaler mellom Tyrkias president Erdogan og Ukrainas president Zelenskyj.

– Dette er et spill med FN og Ukraina hvor russerne nekter å forlate og demilitarisere området fordi de hevder det vil åpne for terrorisme og usikkerhet, sier Røseth.

Russland har tidligere anklaget Ukraina for å beskyte og sabotere kraftverket i Zaporizjzja, for så å legge skylden på russerne. Også dette mener Røseth er en del av den politiske retorikken til Russland.

Tom Røseth er hovedlærer i etterettning ved Forsvarets høgskole, og mener Russland bruker atomkraftverket til å få fokus vekk fra andre saker. Foto: Kristin Grønning / TV 2

– I russisk media roper de alarm om aktiviteten i området. Men det som faktisk er tilfelle er at russerne bruker situasjonen i området som en brekkstang for å få fokuset vekk fra andre saker og fremme Russlands rolle.

Han peker på to grunner til hvorfor det er i Russlands interesse å fortsette å ha kontroll over kraftverket.

– For det første kan Russland bruke det som et pressmiddel for å få Ukraina til å inngå kompromisser eller gjennom internasjonale organisasjoner presse frem en grad av legitimitet for sin okkupasjon av området, forteller Røseth.

– For det andre er det et politisk og sosialt pressmiddel som gjør at andre stater og internasjonale organisasjoner er nødt til å gi Moskva en rolle. Samtidig har Russland fremmet krav som er vanskelig å akseptere, og som tyder på at de ikke vil ha internasjonale observatører på plass for å opprettholde fullt handlingsrom.

Fastlåst situasjon

Neste uke er det et halv år siden Russland invaderte Ukraina. Diesen forteller at omfattende vestlig våpenhjelp, da særlig langtrekkende artilleri, har bidratt til at Ukraina nå har stanset den russisk offensiven i Donbas og isolert det russiske brohodet vest for Dnipro ved Kherson. Snart seks måneder etter invasjonen er partene relativt fastlåst, uten at noen evner å gjenoppta offensiven og skape en avgjørelse.

Den fastlåste situasjonen betyr også at partene trenger tid til å bygge seg opp igjen etter omfattende tap på begge sider.

SØTTE: Vestlig våpenhjelp er mye av årsaken til at Ukraina nå har klart å kvele Russlands initiativ, mener Sverre Diesen. Foto: VYACHESLAV MADIYEVSKYY/REUTERS

– På lengre sikt favoriserer utviklingen Ukraina, forutsatt at de fortsatt får vestlig støtte. Det er Vesten som sitter med nøkkelen til utfallet av krigen. Men det krever en langsiktig strategi der man bygger opp ukrainsk militær kapasitet, ikke bare for å stanse russerne, men for å fordrive dem. Da snakker vi om både materiell, ammunisjon og trening, som vil ta tid, fastslår Diesen.

Han understreker at en slik operasjon vil ta tid. Først må Ukraina stabilisere fronten i alle deler av landet, før man kan tenke på å bygge opp det militære apparatet for å komme på offensiven strategisk.

– Tidsmessig er vi da over i 2023, påpeker Diesen.

Putin kan bli avkledd

Jo lenger situasjonen forblir fastlåst, jo bedre nytt er det for Ukraina. Og desto verre for russerne og Putin, mener den tidligere forsvarssjefen.

– Tiden arbeider mot russerne. Verken moral eller disiplin er spesielt god, samtidig som russerne konsekvent har latt soldatene fra de asiatiske og fjernøstlige føderasjonssubjektene bære byrdene av krigen. De har i størst mulig grad skånet de etnisk russiske folkegruppene, som betyr mest politisk.

UTFORDRING: Vladimir Putin står overfor flere politisk utfordrende avgjørelser om han skal vinne tilbake initiativet i Ukraina. Foto: Sputnik via Reuters

Diesen påpeker at russerne har lidt omfattende tap det siste halvåret. Den eneste måten man kan erstatte disse tapene på, er en omfattende mobilisering av personellreserver som betyr gjeninnkalling av vernepliktige også fra den europeiske delen av Russland. Det vil i så fall være dårlig nytt for Vladimir Putin.

– Man blir i så fall nødt til å gå til en mer omfattende mobilisering av hele Russlands potensiale, noe som er politisk vanskelig. Det å kalle inn reservister, altså personer som tidligere har gjort militærtjeneste, vil selvfølgelig være veldig upopulært og samtidig en fullstendig avkledning av Putins retorikk. Han hevder at denne operasjonen går fullstendig etter planen, men han kan ikke gjøre det og samtidig si at man må mobilisere alt Russland har av ressurser og styrker, avslutter Diesen.

Spår ukrainsk offensiv til vinteren

For russernes del er det mye som har slitt på moralen den siste tiden. Røseth peker på at krigen synes å bli mer statisk fordi russerne blir mer utmattet med tiden som går.

– Moralen er fortsatt sterkest på Ukrainsk side. Russisk side synes å ha blitt noe mer motivert etter at den militære operasjonen ble nedskalert til Donbass regionen. Men den russiske moralen kan ikke sammenlignes med den ukrainske.

– Vi vil se et framstøt med ukrainsk motoffensiv i Kherson og en sakte russisk kverning i Donbass frem mot vinteren. Så vil partene nok være mer utmattet og frontlinjene bli mer statisk i vinter. Det er en sannsynlig utvikling, avslutter Røseth.