Derfor ville ikke Jakob prate

Det hele startet forrige lørdag, da Friidrettsforbundet kalte inn til en digital pressekonferanse med Jakob Ingebrigtsen som befant seg på treningsleir i St. Moritz.

På forhånd hadde Jakob Ingebrigtsen bedt landslagets pressesjef om å legge ut et premiss for intervjuet. I kommentarfeltet på Teams la forbundets Morten Olsen ut følgende melding skriftlig:

– Hei, og velkommen. Beskjed fra Jakob at han kun svarer på spørsmål om EM, og seg selv.

PREMISS: Dette ble lagt ut i forkant av pressemøtet med Jakob Ingebrigtsen.

Både Olsen og flere andre deltagere på pressemøtet bekrefter overfor TV 2 at premisset for intervjuet også ble meddelt muntlig to ganger.

Det hører med til historien at Jakob Ingebrigtsen gjennom hele sesongen i de fleste intervjer har gitt klart uttrykk overfor journalister at han helst ikke ønsker å snakke om sin pappa, Gjert Ingebrigtsen.

Jakob er svært privat av natur. Og han har vært svært tydelig på at personlige ting rundt det såre bruddet med Gjert ikke hører hjemme i offentligheten.

Overfor TV 2 har dette vært et premiss i de fleste intervjuene vi har hatt med ham i år. Og TV 2 har valgt å akseptere dette av hensynet til privatlivets fred.

Et lite stykke inn i Teams-møtet med Ingebrigtsen, ble han først av Dagbladet spurt om han kom til å ha kontakt med pappa Gjert under EM.

Jakob virket åpenbart utilpass da spørsmålet kom, men valgte å svare.

I etterkant av dette stilte både VG og TV 2s journalister et oppfølgingsspørsmål hver rundt samme tema.

Kritiske røster vil kanskje hevde at Jakob enkelt kunne svart «ingen kommentar» på spørsmålet fra Dagbladet. Og dermed lagt saken død.

Men de som kjenner familien Ingebrigtsen vet at det å si «ingen kommentar» ikke faller dem naturlig. Internt har Jakob også gitt uttrykk for at å si «ingen kommentar» ville etterlatt enda flere spekulasjoner rundt det betente forholdet til faren.

Derfor valgte han heller å svare ærlig.

Pressesjef Morten Olsen anslår at det ble stilt rundt 40 spørsmål totalt på pressemøtet, og at fire av disse spørsmålene dreide seg om pappa Gjerts tilstedeværelse i München.

Likevel var det svarene hans rundt Gjert Ingebrigtsen som ble slått opp i alle de store mediehusene.

I etterkant av disse oppslagene har TV 2 blitt fortalt at Jakob Ingebrigtsen følte seg svært dårlig behandlet av norske medier. Han følte premissene for intervjuet var blitt brutt, og at overskriftene kom helt feil ut.

Hyller Ingebrigtsen: – Må ha et helt spesielt hode

Jakob fryktet at oppslagene kunne bidra til at det anstrengte relasjonene innad i familien ble enda verre.

Omtrent samtidig som Ingebrigtsen ankom EM-byen i bil mandag ettermiddag, publiserte TV 2 og NRK intervjuer med pappa Gjert Ingebrigtsen, som naturligvis måtte svare på det Jakob hadde sagt om at han ikke kom til å prate med sin far under mesterskapet.

Gjert Ingebrigtsen forsvarte Jakobs uttalelser, og fortalte at det ikke var naturlig at de hadde kontakt så lenge han var ute av trenerrollen. Intervjuet med TV 2 ble sitert i de fleste store nettavisene.

Så allerede på mesterskapets første dag var mediafokuset der Jakob Ingebrigtsen absolutt ikke ønsket at det skulle være. Ved ankomst München følte Jakob Ingebrigtsen seg dårlig behandlet av norske medier.

Og:

Han merket at det tappet ham for energi.

For å skåne seg selv mot ytterligere fokus på forholdet mellom han og Gjert, ga han beskjed om at han ikke ønsket å snakke med norske journalister, bortsett fra rettighetshaver NRK i deres livesending.

Mandag kveld før forsøket på 1500 meter sendte pressesjef Olsen ut følgende melding til de akkrediterte journalistene i München.

– Signalene fra Jakob er at han går rett gjennom ENG/ Written Press i mixed zone.

– Hvorfor det? spør VGs Øystein Jarlsbo.

– Skal løpe finale på 5000 i morgen, svarer Olsen.

DIALOG: Dette ble sendt ut som informasjon til norske medier i München mandag kveld.

Som varslet stoppet ikke Ingebrigtsen for norske presse mandag kveld.

Det ingen visste var at Ingebrigtsen hadde bestemt seg for å gjøre det samme etter å ha tatt gull på 5000 meter dagen etter.

Her oppstod det åpenbart en stor kommunikasjonssvikt internt i det norske laget.

Mens Jakob og Henrik Ingebrigtsen mente de hadde vært veldig tydelige på å droppe intervjuer etter finalen tirsdag, så mener Morten Olsen at han ikke hadde fått en spesifikk beskjed om dette.

Da Ingebrigtsen løp gjennom mixed zone for å rekke premieutdelingen på 5000 meteren, oppstod det kaos i kulissene.

Her må Jakob ut på gresset

Én ting var dusinet av pressefolk som løp febrilsk etter gullgutten for å finne ut hvorfor han ikke ville snakke.

Men inne på bakrommet oppsto det en diskusjon mellom Morten Olsen og Jakob Ingebrigtsen om hva som skulle oppgis som begrunnelse for at han ikke ville prate med journalistene.

DISKUSJON: Pressesjef Morten Olsen (med ryggen til) og Jakob Ingebrigtsen havnet i en heftig diskusjon i etterkant av 5000 meteren. Foto: Per Tho Angell

Ingebrigtsen ønsket at Olsen skulle fortelle at det skyldtes at han ikke stolte på norsk presse etter Teams-møtet, og at mediene hadde brutt premissene for intervjuet. Men i diskusjonens hete ble de aldri enige om på hvilken måte budskapet skulle fortelles på.

Dermed forsvant Ingebrigtsen ut i natten for norske journalister, og Olsen ble stående igjen på stadion uten et godt svar til journalistene på hva som var årsaken til det som hadde skjedd.

På hviledagen mellom 5000-meteren og finalen på 1500 meter var det anspent stemning mellom Team Ingebrigtsen og ledelsen i den norske troppen.

Sportskommentatorene i VG og NRK raslet med sablene, og var kritiske til at Ingebrigtsen ikke hadde snakket med norsk presse utenom NRK. Ingebrigtsen ble av Leif Welhaven og Jan Petter Saltvedt bedt om å passe seg, og anklaget for smått arrogant oppførsel.

Jakob Ingebrigtsen, som ikke bodde sammen med resten av den norske EM-troppen, følte seg alene og svært dårlig ivaretatt av de som skulle være hans skjold mot mediene i forbundet.

TV 2 har fått fortalt at han følte at ingen i Friidrettsforbundet tok ham i forsvar mot anklagene om arrogant og dårlig oppførsel.

Torsdag ettermiddag, bare noen timer før finalen på 1500 meter, var det fortsatt stor usikkerhet internt i ledelsen i forbundet om Ingebrigtsen kom til å stille opp i mediene dersom han tok et nytt gull. TV 2 vet at det i timene inn mot finalen var flere samtaler mellom Henrik Ingebrigtsen og Morten Olsen om hvordan de skulle løse floken.

Men først da TV 2 spurte storebror Henrik om dette i minuttene før finalen, svarte han at Jakob «mest sannsynlig» kom til å gjøre intervjuer med TV 2 og resterende norsk presse.

For å forstå Jakob Ingebrigtsens valg rundt denne saken, kommer man heller ikke utenom det som er den dårligste skjulte hemmeligheten i norsk friidrett.

OMSVERMET: Alle vil ha en bit av Jakob Ingebrigtsen Foto: Per Tho Angell

Allerede tidlig i år signaliserte Jakob Ingebrigtsen overfor Friidrettsforbundet at han helst ikke ønsket at Gjert Ingebrigtsen var til stede under VM og EM. Nettopp fordi han fryktet at det kom til å bli et kjør i mediene om det han mener hører hjemme i privatlivet.

Ledelsen i forbundet har vært klar over at deres største stjerne tappes for energi når det stadig blir fokus i mediene på forholdet mellom ham og Gjert Ingebrigtsen.

Samtidig har forbundet vært opptatt av å balansere dette opp mot ønsket til Narve Gilje Nordås om å ha med sin trener til mesterskap.

Forbundet valgte åpenbart en gyllen middelvei, der Gjert Ingebrigtsen ble hjemme under VM – men fikk audiens i den norske troppen under EM.

Jakob Ingebrigtsen føler nå at han fikk rett i sine antagelser om at dette kom til å skape storm i mediene. Og han er ikke fornøyd med måten saken er håndtert på internt i forbundet.

Jakob Ingebrigtsen suveren - sikret nytt EM-gull

På sosiale medier denne uka er det mange som også har stilt spørsmål rundt medienes rolle i den såre konflikten i familien Ingebrigtsen.

Det er ingen hemmelighet at klikk-tallene rundt Gjert og Jakob Ingebrigtsen i norske medier trolig er en drivkraft til at journalister, undertegnede inkludert, lager saker rundt Team Ingebrigtsen.

Tallene viser i alle fall at TV2.nos lesere elsker å lese om familien fra Lura. Og mange er naturligvis opptatt av å følge med på livene til familien som i årevis har bydd på seg selv gjennom den populære TV-serien «Team Ingebrigtsen».

Og det er her Jakob Ingebrigtsen stadig føler at han står helt alene.

Midt i krysslinja mellom medias jakt etter gode saker, og en familie med et stort behov for å ordne opp i svært private og kompliserte ting.