Stjernen kalt inn på teppet: – Aldri hatt en slik situasjon

– Klart vi har snakket med Darwin og reaksjonen var som den pleier å være, innleder Jürgen Klopp pressekonferansen.

Den nyinnkjøpte spissen ble utvist mot Crystal Palace, etter å ha skallet ned danske Joachim Andersen. Liverpool må derfor klare seg uten uruguayaneren i tre kamper.

– Han var veldig skuffet over seg selv og vet godt hva han har gjort feil. Det handler om følelser, slik er det med alt. Vi har ikke hatt en slik situasjon tidligere som jeg kommer på, forteller Klopp.

– Derfor er jeg ikke en ekspert på slike samtaler. Det hjelper ikke at jeg sier «du burde ikke gjort det», så svarer han «jeg vet». Det er åpenbart og han har unnskyldt seg. Alt er fint. Vi er mennesker og alle gjør feil, fortsetter manageren.

KOKTE OVER: Liverpools Darwin Núñez ble sendt i dusjen etter å ha nikket ned Joachim Andersen. Foto: Mark Pain

I strupen på ekspert

Mandag venter gigantoppgjør mot Manchester United, som blir en kamp mellom to lag som har fått en svak start på sesongen.

– Når vi møter United er det alltid det samme. Vi er ikke fornøyd med starten, men vi har noen ting som vi liker også. United kan endre på alt, så det er vanskelig å planlegge. Det er tidlig i sesongen og man har ikke mye informasjon.

Uniteds 0-4-tap mot Brentford fikk mange eksperter til å reagere. En av dem var tidligere Aston Villa-profil Gabriel Agbonlahor.

– De er rett og slett ikke gode nok og er amatører. De er ikke United, de er splittet. Ingen av dem jobber for hverandre. Se på dem, de er som fremmede på banen, var noe av dommen fra Agbonlahor til talkSPORT.

Klopp forteller at han hørte på radioen i bilens mens fotballeksperten slaktet lagets innsats.

– Jeg ringte nesten inn for å fortelle at han har glemt at han var en spiller. Det er utrolig. Vi spilte mot Villa i min første sesong og vant 6-0. Jeg kan ikke huske han som et «pyskisk monster».

STØTTER: Jürgen Klopp mener Erik Ten Hag har en vanskelig jobb i Manchester United. Foto: Jon Super

Beskytter Ten Hag

Liverpool har to poeng etter 1-1 mot Crystal Palace og 2-2 mot Fulham. Manchester United har null, etter 1-2 og 0-4 mot Brentford og Brighton.

Tyskeren ser likevel ingen fordel med å møte Manchester-klubben i en slik sårbar situasjon.

– Jeg ville heller møtt dem etter å ha vunnet 5-0, garantert. Er det bedre å møte oss nå i vårt tilfelle? Jeg vet ikke. Hva som kommer til å skje i kampen gjenstår å se.

Klopp brukte noe av tiden til å forsvare managerkollega Erik Ten Hag.

– Jeg tenker at det var lettere for meg. Jeg kom midt i sesongen hvor det ikke var et vindu og folk sa «det er ikke hans lag». Men jeg tenkte etter én dag at det var mitt lag, ler Klopp.

– Man kan ikke sammenligne. Det er sju år siden og mange ting har endret seg. Det er ikke lett, spesielt når man må gjenoppbygge eller endre mye på et lag.