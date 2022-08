Mener konsekvensen er enorm: – Eneste i verden som har lykkes

Solcelleselskapet REC Solar Norway er i ferd med å knele under de ekstreme strømprisene. – Noen må komme på banen, mener ekspert.

VURDERER STANS: Torsdag kveld ble det kjent at Rec Solar Norway i Kristiansand og Porsgrunn vurderer å stanse produksjonen på grunn av de høye strømprisene. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

SIfølge Fædrelandsvennen vurderer nå eierne om produksjonen ved REC Solar Norway skal stoppes midlertidig eller legges helt ned.

Selskapet har 250 ansatte ved fabrikkene i Kristiansand og Porsgrunn.

– De ansatte har fått beskjed om at bedriften ikke kan drifte videre med disse strømkostnadene, sa tillitsvalgt Andreas Hadland Bolluk ved REC Solar Norway til avisen.

Hvis selskapet ser seg nødt til å legge ned, mener solcelleekspert at det er et stort tap.

– Mange har prøvd å få til det REC Solar Norway gjør, men de er det eneste selskapet i verden som har lykkes med sin teknologi, sier forskningssjef Erik Stensrud Marstein ved Institutt for energiteknikk (IFE).

HEIER PÅ SELSKAPET: Forskningssjef Erik Stensrud Marstein håper REC Solar Norway overlever krisen. Han forklarer hvorfor det er viktig. Foto: Privat

Verdensledende

Fædrelandsvennen skriver at REC Solar Norway hadde et underskudd på nesten 2,4 milliarder kroner i 2021. Det er fire ganger så mye som inntektene, ifølge avisen.

Det er de høye strømkostnadene som angivelig har ført til betydelig underskudd for REC Solar. I vinter fortalte E24 at fabrikken i Kristiansand fikk en strømregning på 40 millioner kroner i desember, da de forventet at regningen ville bli på 6, 5 millioner.

Dersom solcelleselskapet REC Solar Norway skulle forsvinne fra markedet, har det ikke veldig mye å si for tilgjengelig til solcellepanel.

– Det får små konsekvenser siden REC Solar ikke står for en stor prosent av produksjonen i det globale markedet, sier Marstein.

Det er ekspertisen de besitter, som er det store tapet.

– Det som er sørgelig, er at de har jobbet beinhardt for å holde seg konkurransedyktige. Det er en bragd i solbransjen som har sett kostnader falle med mer enn 90 prosent de siste tiårene, sier Marstein.

– REC Solar Norway har lyktes med å få til resirkulering på en industriell skala og har klart å lage det som er verdens mest bærekraftige solcellemateriale i stor skala, sier han.

SOLCELLER: Her jobber en ansatt med produksjonen av solcellepanel på en fabrikk i Singapore. Foto: Edgar Su / Reuters

Ettersom det er svært viktig å jobbe for å gjøre teknologi enda grønnere, mener Marstein det er veldig trist om strømprisene tar knekken på selskapet.

– Da forsvinner et helt enestående kompetansemiljø, som vi håper at vi kan jobbe med i lang tid fremover, sier Marstein.

– Et tankekors

Å produsere solcellepaneler krever ikke veldig mye energi, forklarer Marstein.

– De har gjerne en energitilbakebetalingstid på litt over ett år og lever i tretti.

Det er råmaterialene, som polysilisium som brukes i panelene, som er særlig energikrevende å produsere.

– Norge er faktisk verdensledende på produksjonen av polysilisium. Det en industri som har blitt bygget opp på grunn av en kombinasjon av tilgjengeligheten til billig, forutsigbar og fornybar kraft og høy kompetanse. Det er et tankekors at et selskap som til de grader har lykkes med å redusere produksjonskostnadene, kan bli felt av den norske kraftprisen.

Han minner om at det grønne skiftet er noe som skjer nå, og at det er mange aktører som allerede er tung involvert i Norge.

– Vi er gode på kraftkrevende industrier i Norge, og da må vi sørge for at disse selskapene kan holde seg levedyktige. Nå står et viktig, norsk konkurransefortrinn i fare for å ryke, sier Marstein.

Han viser til det urettferdige strømprisskillet mellom Nord-Norge og Sør-Norge.

– I verste fall kan konsekvensen bli at det ikke er lønnsomt å drive med kraftkrevende industri sør for Dovre. Noen må komme på banen.

HOVEDKONTOR: REC Solar Norway er et internasjonalt selskap med hovedkontor i Norge. Foto: Roslan Rahman / AFP

Totalt tre norske selskaper

I tillegg til REC Solar, er det to andre selskaper som produserer råmaterialene til solcellepanel her til lands.

Marstein mener det er en styrke med flere selskaper, både av hensyn til konkurransen og tilgjengeligheten.

I tillegg er de viktige for Europa.

For å gjøre seg mer uavhengig av energi fra Russland og for å møte de store klimautfordringene, har EU lagt kriseplanen REpowerEU. I kriseplanen skal 600 GW med ny solkraftkapasitet installeres i EU innen 2030. Disse kraftverkene vil produsere mellom 700 og 900 TWh.

Til sammenligning produserer Norge rundt 155 TWh elektrisk energi i året.

I EUs kriseplan mener Marstein REC Solar og Norge kan spille en viktig rolle.

– I EU er det en viktig strategi å bygge europeiske energikjeder for kritiske produkter. Solceller er et slikt produkt, og Norge er ett av få land som produserer råstoffene som trengs. Hvis ikke vi kan produsere til en fornuftig pris, hvem kan?

FORNYBART: Hvis vi skal lykkes med å bremse den globale oppvarmingen, må fossil energi erstattes med Med fornybar, som vindkraft, vannkraft, bølgekraft, solenergi og annet. Foto: Laurence SiMeng Tan / Reuters

I løpet av dager

Forbundet som organiserer de 250 ansatte i Rec Solar Norway jobber for å hindre at produksjonen stenger som følge av strømprisene, slik selskapet har varslet.

– I dagene og ukene som kommer, vil vi både ha fokus på medlemmene våre, som etter alt å dømme møter permitteringsvarsel, og jobbe mot både bedrift og myndigheter for at produksjonen skal fortsette her i landet, skriver forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi i en epost til NRK.

Selskapet vil trolig ta en endelig avgjørelse de nærmeste dagene.