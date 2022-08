Drept av sin sjalu modellkjæreste

Den vellykkede britiske forretningsmannen Andrew Bush (48) hadde lagt et to år langt forhold til den slovenske undertøys- og badedraktsmodellen Mayka Kukucova (26) bak seg.

Seks måneder senere hadde han igjen funnet kjærligheten med kvinnen han ønsket å tilbringe resten av livet sitt med. Men en sjalu Mayka godtok ikke at han gikk videre med livet sitt, og drepte ham i sitt eget hjem.

Mr. Bling

Den fraskilte ettbarnsfaren Andrew Bush hadde gjort det godt i forretningslivet, og hadde bygget seg opp som en vellykket mann innen juvel-industrien i Storbritannia. Han hadde hovedkontor i Bristol, men tilbragte mye av tiden sin i ferieparadiset Costa Del Sol, der han hadde en stor villa.

På grunn av sitt yrke, var han en godt kjent skikkelse i smykke- og juvelmiljøet i Europa, og ble ofte omtalt som «Mr. Bling of Marbella».

Han hadde tidligere vært gift med den kjente BBC Radio-programlederen Sam Mason, som han hadde fått datteren Ellie med.

Fant kjærligheten

Etterhvert innledet han et forhold til den slovenske badedrakts- og undertøysmodellen Mayka Kukucova. Hun jobbet i butikken til Andrew, og forholdet mellom dem varte i nærmere to år.

Da forholdet tok slutt, gikk det knappe seks måneder før Mayka drepte Andrew i april 2014.

Da rettsaken kom opp i 2016 fikk tilhørerne høre hele historien om hvordan Mayka nærmest hadde blitt besatt av Andrew etter at han gjorde det slutt på forholdet knappe tre år tidligere. Til sitt forsvar brukte hun en lang rekke bilder, og tekstmeldinger av henne og Andrew- som bevis på at de hadde vært et lykkelig par.

DØMT: Mayka Kukcuvoa ble dømt til 15 års fengsel for drapet på Andrew. Foto: Steve Parsons

Sykelig sjalu

Den sjalu og forsmådde ekskjæresten skal til stadighet ha dukket opp på steder der Andrew befant seg. Hun dukket også opp i Andrews hus i Malaga, uten å ha vært ønsket der.

Bare dager før drapet skal hun ha oppsøkt huset, uten å oppnå å møte den kjærligheten hun desperat søkte fra Andrew.

Han hadde på dette tidspunktet bestemt seg for å fri til sin nye kjæreste Maria Korotaeva (20).

Siste kvelden sammen

Til den britiske tabloidavisen The Mirror, fortalte en sønderknust Maria om det som hadde vist seg å bli parets siste kveld sammen.

Hun og Andrew hadde hatt en svært romantisk og hyggelig middag på en bedre restaurant, der han overraskende hadde gått ned på kne og fridd til henne.

Etter middagen satte de kursen hjemover, og da paret ankom Andrews villa i hans gullbelagte luksusbil av merket Humvee, var de intetanende om at Mayka allerede hadde brutt seg inn, og ventet på dem.

Ble drapstruet

Til tross for at Maria hadde vært vitne til det tragiske drapet, og at Mayka åpenbart hadde vært den som avfyrte skuddene, stod hun fram i flere britiske medier, og påstod at drapet egentlig hadde vært et bestillingsdrap fra Andrews rivaler i forretningsverdenen.

Hun fortalte at Andrew hadde mottatt flere alvorlige trusler i ukene før han ble tatt av dage.

Flere av disse skal ha vært drapstrusler, som rivaler innen forretningsverdenen stod bak.

Fryktet for sitt liv

Til The DailyMail fortalte Maria at hun fryktet for sitt eget liv. Saken fikk stor medieoppmerksomhet i Storbritannia, og Maria bestemte seg etterhvert for å dele alle detaljene rundt forholdet i sin egen selvbiografi.

I løpet av nedstengingen av Storbritannia, på grunn av covid-pandemien, brukte hun tiden på å skrive boken sin. Der hevdet hun at Andrews planer om å entre juvelmarkedet i London, med sin egen business, var det som fikk ham drept.

Til avisen Sunday Mirror hevdet Maria at Andrew hadde blitt truet på livet under en juvelkonferanse i Tyskland, bare knappe to uker før han ble drept av Mayka.

«Han kom tilbake og var virkelig opprørt. Han fortalte at en av konkurrentene hadde truet ham på grunn av planene han hadde», fortalte Maria.

DREPT AV EKSEN: Mayka fant seg ikke i at Andrew Bush hadde funnet kjærligheten med en annen og skjøt og drepte ham med tre skudd. Foto: Steve Parsons

Ventet i senga

Men politiet var aldri i tvil om hvem som hadde skutt og drept Andrew- eller at motivet var sjalusi. Det var klart at Mayka Kukucova var gjerningspersonen.

Bevæpnet med en 38.kalibret revolver, ventet hun den skjebnesvangre kvelden på soverommet, liggende i Andrews seng ikledd pysjamas. Da paret oppdaget Mayka, ba Andrew Maria om å ringe politiet for å få hjelp til å bli kvitt Mayka, og da hun forlot soverommet, hørte Maria til sin store fortvilelse tre skudd.

Den rasende og sykelig sjalu Mayka plasserte to av skuddene i hodet på sin tidligere kjæreste. Det tredje skuddet traff ham i armen. Så stjal hun bilen hans - og rømte fra åstedet

Rømte til Slovakia

Politiet igangsatte umiddelbart en større jakt for å lokalisere henne, men hun klarte å komme seg ut av landet, og søkte tilflukt på landstedet sitt i Nova Bosaca i Slovenia. Etter kort tid overga hun seg frivillig til politiet, og ble utlevert til Spania der hun ble sittende i fengsel i påvente av rettssaken.

I retten fortalte Andrews 21 år gamle datter om hvordan faren alltid hadde støttet henne, og om hvordan han hadde ønsket å støtte Mayka - selv om forholdet hadde tatt slutt.

«Han var den eneste forelderen jeg hadde da jeg vokste opp, og den eneste personen jeg hadde», fortalte en sorgtung Ellie, og beskrev hvordan hun opplevde faren som et snilt menneske.

«Han støttet henne fortsatt, og ville fortsatt hjelpe henne», fortalte hun om Mayka.

Mente ikke å drepe ham

Mayka på sin side, hevdet i retten at hun kun hadde vært innom ekskjærestens villa for å hente tingene sine da han uventet og overraskende dukket opp i huset. Hun hevdet så at hun handlet i selvforsvar, men ble ikke trodd av dommeren.

«Han kom inn og så meg, og så ba han sin nye kjæreste om å gå ut i bilen. Så startet han å rope og slå meg. Han grep meg hardt i armene. Jeg sa at jeg ville gå, men han nektet. Han ropte at han skulle drepe både meg og familien min, hevdet Mayka i følge BBC.

Videre hevdet hun at drapet var et resultat av en slåsskamp mellom de to, som hadde endt meg at hun skjøt ham i selvforsvar.

Mayka ble ikke trodd av retten, og ble dømt til fengsel i 15 år. Hun anket, og fikk straffen redusert til 13 års fengsel i 2017.