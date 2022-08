Finner ikke rom for kjærligheten: – Hadde hatt dårlig samvittighet hele døgnet

Kristian Blummenfelt (28) fniser når han plukker opp boken fra nattbordet. Det er en gave fra hans nygifte manager.

«The Game». En bok som skal hjelpe single menn til å bli mestersjekkere.

– Manageren min mente at jeg trengte å komme litt inn i gamet, sier Blummenfelt.

Han blar i boken og begynner å le.

– Jeg har begynt å lese litt, så jeg har plukket opp fire-fem tips. Men jeg trenger nok noen uker på å komme meg gjennom.

«Aldri» hjemme

Gaven var ment som en spøk. Men som alle gode spøker, tar den utgangspunkt i en gjenkjennelig virkelighet.

For verken Blummenfelt eller treningskompisen Gustav Iden (26) har brukt mye tid på å jakte på kjærligheten. Det har ikke vært en prioritet.

TESTES: Trener Olav Aleksander Bu måler melkesyrenivået til Kristian Blummenfelt under trening. Foto: Juan Moreno Lozano

Som to av landets mest ekstreme idrettsutøvere, bruker de omtrent all sin tid på trening, spising og restitusjon. Og mesteparten av den tiden blir tilbrakt langt hjemmefra.

Bare i år regner de med å være på reise i rundt 300 døgn. De siste ni ukene har de bodd i laftet tømmerhytte utenfor Font-Romeu, en liten landsby helt sør i Frankrike.

Der har de to bergenserne trent intensivt i høyden.

– Jeg er fortsatt veldig hjemmekjær, men jeg har innsett at Bergen ikke er det beste stedet å trene alltid. Spesielt høydetrening er vanskelig å få gjort på Bryggen, sier Iden.

Lang hyttetur

Derfor lever de som de gjør. I en laftet triatlonboble, nesten to tusen meter over havet.

– Det er ikke så gale, egentlig, å være i Pyreneene hele sommeren. Det er som hytteferie med trening. Jeg trives med det, sier Blummenfelt.

TRENINGSKAMERATER: Kristian Blummenfelt og Gustav Iden presser hverandre på trening. Foto: Juan Moreno Lozano

Men på hyttetur blir den sosiale omgangskretsen fort begrenset.

Selv om landslagsutøverne og trenerne går godt overens, og det innimellom arrangeres grillkvelder med andre utøvere i området, er mulighetene til stifte nye bekjentskaper få.

– Det er minimalt med tid, så det handler om å treffe med replikkene, sier Blummenfelt og ler.

– Vi har bare én sjanse, liksom, og det er når vi står på kanten av bassenget før vi skal hoppe uti. Da har vi kanskje ett minutt med smalltalk med andre utøvere før treningen begynner. Så replikkene må sitte, følger Iden opp.

Treningskompisen bryter inn:

– Og så er det jo felles dusj i Frankrike. Det er jo også litt sosialt!

Dropper kjærestejakt

De ler av seg selv, for de skjønner at livet de lever ikke er for alle. Men de har valgt dette livet for å bli best mulig - og bryte barrierer.

I fjor ble Blummenfelt olympisk mester, verdensmester og satte verdensrekord. I år ble han den første i verden til å fullføre et Ironman på under syv timer.

Iden har vunnet VM i Ironman to ganger.

EKSTREME: Få idrettsutøvere i verden trener mer enn Gustav Iden (foran) og Kristian Blummenfelt. Foto: Juan Moreno Lozano

– Triatlon kommer til å være livet vårt til vi er 35 år gamle. Om vi skulle hatt kjærester hjemme, måtte de ha akseptert å være andreprioritet frem til det. Det er lenge å vente på noen, sier Iden.

Både han og Blummenfelt tror derfor det er nærmest umulig å kombinere satsingen med et fast forhold.

– Når vi er borte, er vi borte tre-fire måneder om gangen. Jeg hadde ikke klart det. Jeg hadde hatt dårlig samvittighet hele døgnet. For min del er singellivet det beste, sier Iden.

– Jeg tror det er vanskelig å etablere noe fast hjemme. Det måtte eventuelt vært noen triatleter eller andre utøvere vi treffer på veien, fortsetter Blummenfelt.

Løper på hjemmebane

Neste helg leder veien dem tilbake til Bergen, for en gangs skyld.

Selv om både Blummenfelt og Iden trener for Ironman-VM i høst, skal de ta en svipptur innom hjembyen for å delta i Bergen Triathlon - det første verdenscupløpet som er arrangert i Norge.

Der skal de delta i sprinten mot resten av verdenseliten.

– Det blir jo første gang jeg konkurrerer i Norge på over seks år, tror jeg. Det er sykt lenge siden. I tillegg er det midt i Bergen sentrum, så det er en drømmeløype. Jeg gleder meg veldig, sier Blummenfelt.

– Selv om jeg ikke er så ofte i Bergen, er jeg fortsatt ekstremt glad i byen. Jeg har mye støtte hjemmefra, så det blir veldig spesielt å konkurrere der, sier Iden.

Bergen Triathlon kan vises på TV 2 fra kl. 14.00 søndag.