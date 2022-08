Da barnepiken ble bedt om å ta husvasken tok hun en grusom hevn

36 år gamle Marina Krim begynner å bli bekymret. Trebarnsmoren står utenfor ballettskolen og venter på barnepiken og sine to barn, seks år gamle Lucia «Lulu» og Leo på to år. De har avtalt å møtes utenfor Lulus ballettlokalet denne ettermiddagen. Marina har nettopp vært på svømmetrening med sin mellomste datter, tre år gamle Nessie, som hun holder i hånden. Men minuttene tikker av gårde, og trioen møter ikke opp. Den 50 år gamle barnepiken, Yoselyn Ortega, har alltid vært presis de to årene hun har jobbet for Krim-familien.

Urolig haster trebarnsmoren hjem til familiens leilighet i det eksklusive bygget La Rochelle i New Yorks Upper West Side. Men der er leiligheten mørklagt og stille. Marina og datteren vender tilbake til lobbyen. Der informerer dørmannen om at Yoselyn og de to barna entret bygget for kort tid siden, og at de ikke har dratt ut igjen. Marina og Nessie haster opp til leiligheten nok en gang.

Minutter senere hører dørmannen og flere naboer hjerteskjærende brøl som ljomer utover bygget. Naboen som bor rett under Krim-familien springer opp til leiligheten. Når han ser forbi en hysterisk og hylende Marina og Nessie inne på badet, er han vitne til en skrekkscene han aldri vil glemme: to blodige barn i et badekar, med en like blodig Yoselyn som står over dem. Med iskald mine stikker barnepiken seg selv i halsen med en kniv gjentatte ganger med voldsom kraft. «Hun hadde djevelens øyne», skulle han senere fortelle.

Ekteparet Marina og Kevin Krim skulle få livet sitt lagt i grus denne oktoberdagen i 2012. Med kun ett gjenlevende barn igjen, kunne de ikke fatte hvorfor barnepiken skulle slakte ned de to forsvarsløse barna som var så glad i henne. Oppdagelsene om nannyen i etterkant av de brutale barnedrapene på Lulu og Leo, skulle føre til at Krim-ekteparet kjempet for en lovendring. I 2018 fikk de innført «Lulu and Leo’s law», som gjør det straffbart å falsifisere egen eller andres CV og referanser for å få jobb som barnepike. For det var mye familien ikke visste om kvinnen de hadde sluppet inn i sitt trygge hjem.

HJERTESKJÆRENDE: Ballonger og bamser ble plassert utenfor familiens leilighetsbygg til ære for Lulu og Leo. Foto: Mary Altaffer/Scanpix

Ble varmt anbefalt

Da Marina og Kevin flyttet fra hjemstaten California til Manhattan to år tidligere, var de nybakte trebarnsforeldre. Kevin hadde fått en lukrativ jobb som digital innholdssjef i TV-kanalen CNBC, mens Marina ønsket å vende tilbake til arbeidslivet etter at lille Leo meldte sin ankomst. Frem til da hadde hun vært hjemmeværende. Deltidsjobben som kunstlærer ga Marina muligheten til å fortsette å være mye hjemme med barna. På fritiden drev hun familiebloggen «Livet med Krim-barna», der trebarnsmoren daglig oppdaterte leserne sine om barnas gjøren og laden.

«Blant den beste tiden av dagen min, er når jeg leverer jentene i barnehagen og da får tre dyrebare timer med lille Leo for meg selv. Jeg forguder denne gutten så mye», var noe av det hun skrev.

Siden Kevin kunne ha opptil 12-timers arbeidsdager, ønsket familien en deltidsnanny for de tre barna. Hovedsakelig ville det bli ettermiddagsvakter, når barna var ferdig i barnehagen og skulle på forskjellige fritidsaktiviteter. 25 timer i uken og en timelønn på 175 kroner var det familien kunne tilby. Marina kom i kontakt med barnepiken Celia Ortega, som jobbet for en familie i Krims nabolag. Hun kunne varmt anbefale sin egen søster, Yoselyn Ortega, som også var utdannet nanny og hadde masse erfaring. Krim-ekteparet fikk referanse fra en av Yoselyns tidligere arbeidsgivere, som ikke kunne skryte nok av sin eks-barnepasser:

«Sønnen min elsket henne. Ved flere anledninger gråt han når hun dro hjem for dagen», skrev Jacqueline Severino i epost-korrespondansen. Etter et jobbintervju, der paret fikk et godt inntrykk av Yoselyn, ble hun ansatt våren 2010.

Spanderte feriereiser

Familien og barnepiken gikk inn i en god arbeidsrutine, og barna så ut til å elske henne. Yoselyn, som familien kalte Josie, ble en så verdsatt del av klanen at hun fikk feriereisene til hjemlandet påspandert av Krim-paret. Ved én anledning dro hele familien med henne på ferieturen til Den Dominikanske Republikk, en reise som ble dokumentert på Marinas blogg:

«Det var nydelig, og vi møtte Josies fantastiske familie. Den Dominikanske Republikk er et nydelig land», skrev trebarnsmoren, og la til mange smilende bilder av barna med Yoselyn på nettsiden.

Barnas bestemor, Karen Krim, fortalte at sønnen og svigerdatteren ikke visste hva godt de kunne gjøre for barnas nanny.

– De gjorde alt for å være snill mot denne kvinnen, og ga henne mange fantastiske ting og opplevelser, medga hun til New York Daily News.

Kretsen rundt Ortega fortalte også at barnepiken var godt fornøyd med sine arbeidsgivere. Til naboen, Maria Lajara, var hun åpen om at hun elsket jobben hos Krim-familien. De både behandlet og betalte henne godt, skal hun har fortalt.

– Hun elsket familien, hun elsket barna. Hun pleide å ta dem med til parken, og sa at barnas mor var et veldig godt menneske, fortalte Lajara.

Ondskap i blikket

Men selv om alt så ut til å gå knirkefritt i lang tid, begynte Marina å merke en endring hos barnepiken i tiden før barnedrapene. Hun var blitt kaldere og mer fraværende, og skjøttet ikke jobben like godt lenger. Hun la også merke til at barnepiken sendte henne stygge blikk bak hennes rygg. «Hun så på meg med ren ondskap i blikket. En merkelig og slem mine», forklarte hun senere.

– Hun var ikke sitt normale jeg. Hun var blitt distrahert. Hun var blitt mer arrogant. Hun gikk rundt med en selvtilfreds mine, lik den hun har nå. Jeg blir kvalm, fortalte Marina fra vitneboksen under rettsaken.

Spesielt én episode, få uker før barna ble drept, skal ha gitt Marina en ekkel følelse. Hun fortalte barnepiken at hun var gravid med sitt fjerde barn, og skal da ha fått en voldsom og overdrivende emosjonell reaksjon. Det vanket tårer, gledeshyl og klemmer fra Yoselyn. Kontrasten var stor da hun spontanaborterte.

– Da jeg fortalte henne at jeg hadde mistet barnet, så sa hun ingenting. Hun ga meg ingen klem, det var ingen reaksjon. Hun så faktisk sint ut for at jeg hadde spontanabortert, sa Marina under rettsaken – med mistanke om at barnepiken øynet muligheten for høyere lønn med enda et barn å passe.

– Hun er en narsissist, alt handler om penger. Alt handler om penger, gjentok en fortvilet Marina.

Sendte sønnen vekk

For livet og økonomien til Yoselyn Ortega hadde begynt å rakne, ifølge familie og venner. Krim-familien var uvitende om at barnas nanny hadde slitt med den mentale helsen siden tenårene. Psykiske lidelser lå til Ortegas familie, og tre nære familiemedlemmer hadde tidligere begått selvmord.

Yoselyn Ortega ble født i byen Santiago de los Caballeros på Den Dominikanske Republikk i 1962. Som nest yngst i en søskenflokk på åtte var det ikke flust av penger i husholdningen. Håpet om et bedre liv førte til at hun ble utdannet regnskapsfører på et lokalt universitet, for deretter å flytte til New York der hun hadde en søster. Lenge så alt ut til å gå bra for Yoselyn. Hun fikk jobb i en printerbedrift, giftet seg, og fikk sønnen Jesus Alberto Frias.

Ekteskapet gikk imidlertid i oppløsning etter fire år, og hun mistet jobben. Yoselyn så seg nødt til å sende den fire år gamle sønnen til Den Dominikanske Republikk, der han ble oppdratt av Ortegas søster. Yoselyn vendte tilbake til New York, og i årene som fulgte gikk hun fra den ene strøjobben til den andre. Hun jobbet blant annet på fabrikk og som vaskedame. Flere ganger i året besøkte hun sønnen i hjemlandet, men Yoselyn hadde aldri full omsorg for gutten.

Da søsteren Celia kom i kontakt med Marina Krim, var Yoselyn nok en gang på beite etter jobb. Det var grunnen til at Ortega-familien gikk sammen om å lyve for Krim-familien. For Yoselyn hadde nemlig aldri jobbet som barnepike tidligere. Hun hadde ikke engang oppdratt sitt eget barn. Den angivelige eks-arbeidsgiveren, Jacqueline Severino, skulle senere vise seg å være Yoselyns niese. Hun var en barnløs kvinne som aldri hadde hatt «sønnen Ariel», slik hun påstod. CV’en og referansene var fullstendig oppdiktet. Familien informerte heller aldri Krim-foreldrene om barnepikens psykiske lidelser og tunge depresjoner – som blusset opp igjen i månedene før drapene.

Forverret mental helse

Det startet sommeren 2012. Yoselyns nå 17 år gamle sønn flyttet fra Den Dominikanske Republikk til New York for å ta siste skoleåret i USA, før han begynte på college. Stresset, angsten og den økonomiske belastningen det var å plutselig ha ham boende hos seg, økte i styrke. Bedre ble det ikke da skolen ønsket å holde sønnen tilbake ett skoleår. For å unngå dette tømte Yoselyn hele sparekontoen sin slik at han skulle begynne på en privatskole i stedet. Den lille formuen hun hadde klart å opparbeide seg etter flere år med arbeidsslit var nå borte.

For å øke inntekten sin begynte Ortega å selge billig sminke og smykker på si. Hun påtok seg også oppdrag som kokk for private arrangementer. Men det var ikke nok til å kunne forsørge seg selv og sønnen Jesus. På samme tid ble hun kastet ut av leiligheten hun leide i bydelen Bronx. Yoselyn og sønnen måtte da flytte inn til søsterens allerede overfylte leilighet.

Nå begynte omgivelsene å bekymre seg for Yoselyns mentale helse. Hun fikk stadig gråteanfall, led av søvnløshet, raste ned i vekt og begynte å eldes i rekordfart, ifølge naboer og familien. Yoselyn klaget på at hun var sliten og overarbeidet.

Pengeproblemene ble så store at Yoselyn spurte Marina om hun kunne øke de ukentlige barnepasstimene. Krim-familien trengte strengt tatt ikke mer hjelp av nannyen siden Marina ønsket å være mest mulig til stede for barna. Men for å gjøre barnepiken en tjeneste ble hun tilbudt fem ekstra timer i uken, som vaskehjelp. Det var dette tilbudet som gjorde Yoselyn rasende. «Jeg er barnepike, ikke vaskehjelp», sa hun til politiet om motivet for handlingene.

Under rettsaken malte aktoratet et bilde av en frustrert kvinne som hadde begynt å bli sykelig sjalu på Marina. Den unge trebarnsmoren hadde tilsynelatende «alt» Yoselyn aldri kom til å få. Krim-moren hadde et lykkelig ekteskap, en flott leilighet og god økonomi. Og i motsetning til Ortega, som måtte sende sønnen til hjemlandet i ung alder, var Marina helhjertelig til stede for sine tre barn, og kunne oppdra dem i trygge omgivelser.

Møtte barna i heisen

Ikke lenge før drapene hadde Marina sett seg lei på den passiv-aggressive holdningen til Yoselyn i hennes eget hjem. Hun ga 50-åringen klar beskjed om at dette måtte endre seg, ellers ble hun nødt til å finne seg en ny barnepike.

Bare tre dager før hun tok livet av Lulu og Leo, ble Yoselyn tvunget til å oppsøke psykiatrisk hjelp av familien. De var blitt livredde da hun begynte å kaste stekepanner og kasseroller mot veggen midt på natten. Samtidig snakket hun om en «svart mann» som prøvde å skille henne fra dem. Men ingen av familiemedlemmene så det nødvendig å opplyse Krim-paret om den åpenbare krisen barnepiken sto i.

– Hun var helt klart fortvilet. Hun virket bekymret, engstelig og redd, fortalte psykologen hun oppsøkte den dagen. Han diagnostiserte henne med kronisk depresjon og angstlidelser, men avviste at hun var psykotisk og hørte stemmer, slik forsvarerne hennes hevdet.

I stedet for å følge Lulu til ballettskolen etter barnehagen slik hun hadde fått beskjed om, valgte Yoselyn å dra rett til Krim-familiens leilighet med de to barna. I lobbyen reagerte dørmannen Thomas Brown på barnepiken. Hun hadde aldri ytret et ord til ham tidligere, men det gjorde hun nå. «Er moren oppe?», spurte hun. Brown avkreftet dette, og Yoselyn og barna tok heisen opp. Her møtte de naboen Charlotte Friedman, som skulle bli den siste som så barna i live.

– Jeg lekte litt med barna i heisen. Jenta var så herlig. Jeg spurte om hun skulle ut å leke, og hun sa hun skulle hjem. Hun smilte og var glad, glad, glad. Det var ingen reaksjon fra nannyen. Hun hadde et pokerfjes. Hun var ingen varm person, fortalte Friedman.

Som en skrekkfilm

Politiet mente barna ble drept kort tid etter at de entret leiligheten. To år gamle Leo ble drept med fem knivstikk mens han lå og sov. Lulu skal derimot ha slåss for sitt liv under angrepet, noe også Yoselyn bekreftet. Seksåringen ble funnet med over 30 knivstikk, mange av dem selvforsvarsskader på armer og hender. Grusomt nok ventet Ortega på at Marina skulle komme hjem før det planlagte, men mislykkede selvmordsforsøket. Hun ønsket nemlig å være vitne til morens smerte over å finne sine barn drept, før hun selv døde.

Under rettsaken fortalte Marina hva som skjedde da hun entret badet med Nessie:

– Det var som en skrekkfilm. Jeg gikk ned gangen og kunne se at lyset sto på under døra. Jeg ser Lulu. Jeg skjønte at hun var død. Jeg ser Leo ved siden av henne. De er fulle av blod. Så ser jeg den tiltalte, tildekket av blod og med utstående øyne. Det eneste jeg husker at jeg sa til henne var, «Jeg hater deg».

Hun erindret også sine egne skrik.

– Det var et skrik man ikke engang aner at man har inne i seg. Jeg vet ikke hvor det kom fra. Det eneste jeg tenkte var, «Jeg kommer aldri til å kunne snakke med dem igjen. De er døde».

– Hun drepte mine beste venner.

SELVMORDSFORSØK: Yoselyns arr på halsen var godt synlige for de fremmøte. Foto: Scanpix Foto: Lucas Jackson

Trivielle anklager

Under Marinas gråtende vitnemål reagerte flere på at Yoselyn så ut til å finne glede over å høre morens beskrivelser over tapet av sine barn. Det gjorde Marina Krim rasende.

– Du er ekkel, du gjør meg kvalm! Du er ond og du elsker dette, du liker dette, skrek Marina til sin tidligere barnepike i rettslokalet.

Politiet kunne også avsløre at Yoselyn virket uanfektet under det første avhøret på sykehuset etter det mislykkede selvmordsforsøket. Da hun våknet fra komaen, var det ingen anger å spore, eller spørsmål om hvordan det sto til med barna. I stedet var det anklagene mot Marina hun var opptatt av:

«Jeg måtte gjøre alt, i tillegg til å passe på barna. Jeg ble ansatt som barnepike, men så ville hun at jeg skulle vaske fem timer i uken. Jeg sa til henne at jeg ikke ønsket å vaske fordi jeg ikke tålte såpe», sa Ortega til etterforskerne. Hun klaget på at foreldreparet fortalte henne hva hun skulle gjøre, stadig endret på vaktene, og at Marina kunne snøfte hvis hun gjorde en feil.

Syntes synd på seg selv

Krim-ekteparet ble like provosert over Yoselyns familie. De hadde verken sendt kondolanser, eller beklaget drapene og den felles løgnen om Ortegas manglende kvalifikasjoner. Fra vitneboksen mente Yoselyns søster, Miladys, at Krim-foreldrene hadde seg selv å takke for de grusomme drapene. For de burde ha skjønt at Yoselyn ikke hadde det bra, og dermed sendt henne på ferie.

– Hvorfor kunne ikke foreldrene innse det, og tatt tak i det selv? formanet hun.

Yoselyns sønn omtalte også barnedrapene som «en ulykke».

Barnepiken inntok selv aldri vitneboksen, men hun adresserte juryen før dommen falt. Hun beklaget drapene, men brukte mesteparten av tiden på å synes synd på seg selv.

– Jeg håper ingen går gjennom det jeg har vært gjennom. Jeg sa til Lulu at jeg ikke følte meg vel og måtte til legen. Jeg dro til legen, og jeg fikk en ny time. Jeg fortalte Marina at jeg hadde en avtale, men fordi hun hadde andre avtaler så fikk jeg ikke dratt, sa hun anklagende.

Juryen trodde ikke på forsvarets argumenter om at Ortega var psykotisk i gjerningsøyeblikket, og hun ble dømt til fengsel på livstid i april 2018.

MODIG: Marina Krim adresserte dommeren og hyllet sine to drepte barn før domsavsigelsen. Foto: Scanpix/Alex Tabak

Holder minnene i hevd

Marina og Kevin Krim har fått to barn til etter drapene, Felix og Linus, som ble født i 2013 og 2016. De opprettet «Lulu og Leo»-stiftelsen, en organisasjon som hjelper vanskeligstilte barn gjennom kunstprogrammer. Innføringen av «Lulu and Leo’s Law» vil også gjøre det tryggere for familier å ansette barnepiker.

Før domsavsigelsen henvendte Marina seg til dommeren:

– Den tiltalte hadde som mål å ødelegge det jeg og Kevin har bygget – en inspirerende, lykkelig og livskraftig familie. Men hun mislyktes. Det hun klarte var å ødelegge sin egen familie. Hun har ødelagt stoltheten de en gang følte. Etter at Lulu og Leo døde har Kevin og jeg fortsatt å bygge vår familie. Tiltalte tror kanskje at hun ødela Lulu og Leo, men hun er en fiasko i dette også. Lulu og Leo er mektige krefter. Nå er de to stjerner som viser oss veien videre.

