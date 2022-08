Ville gi kjæresten en lærepenge – kappet av kjønnsorganene hans

En 36 år gammel kvinne fra India var på vei hjem etter å ha jobbet på en gård onsdag.

Da hun kom til hjemmet sitt i Lakhimpur Kheri-distriktet, fikk hun seg et sjokk.

Hennes 32 år gamle samboer skal angivelig ha forsøkt å voldta hennes datter.

Da skal kvinnen ha kappet av kjærestens kjønnsorganer, ifølge Times of India.

Hentet en kniv

Kvinnen hevder selv at hun kom hjem i grevens tid, som fersket kjærestens grusomme handling.

Moren løp bort for å prøve å redde datteren sin, men da angrep kjæresten henne.

– Da hentet jeg en kniv fra kjøkkenet og kappet av hans private deler for å lære ham en lekse, sier kvinnen til Times of India.

Paret har bodd sammen de to siste årene, men den indiske kvinnen sier at hun ikke angrer på det hun har gjort.

Kritisk tilstand

Lakhimpur-politiet sier til Times of India at 32-åringen skal ha blitt anmeldt for voldtekt under POCSO-loven.

POCSO står får «Protection of children from sexual offences», som vil si å beskytte barn fra seksuelle krenkelser eller lovbrudd.

Politiet forteller at tilstanden til 32-åringen er kritisk, og at han kan bli flyttet til Lucknow for videre behandling.

Det er uklart om moren vil bli tiltalt for sine handlinger.