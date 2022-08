Kronprinsesse Mette-Marit har bursdag

GOD KVELD NORGE (TV 2): Fredag er det offisiell flaggdag over hele Norge for å markere kronprinsessens dag.

Fredag 19. august fyller kronprinsesse Mette-Marit 49 år.

– Kronprinsessens fødselsdag feires privat, opplyser kommunikasjonssjef Guri Varpe på Slottet til NTB.

Det siste året har kronprinsessen vært på flere reiser og kulturbegivenheter. Blant annet har hun vært på offisielt besøk i Sverige i mai, kjørt hundeslede på Svalbard i april og vært med på åpningen av både Munch- og Nasjonalmuseet.

Kronprinsparet møttes i 1999, og forlovelsen deres ble offentliggjort 1. desember 2000.

Vielsen fant sted i Oslo Domkirke 25. august 2001.

BRYLLUP: Kronprinsparet giftet seg i 2001. Her fotografert under vielsen. Foto: Bjørn Sigurdsøn Les mer MOR OG DATTER: Tidligere i år feiret kongefamilien Prinsesse Ingrid Alexandras 18-årsdag. Foto: Håkon Mosvold Larsen Les mer SØNNER: Her er Mette-Marit fotografert med sine to sønner, prins Sverre Magnus (t.h) og Marius Borg Høiby. Foto: Lise Åserud Les mer

I fjor høst feiret de 20-årsjubileum for bryllupet. Feiringen skulle egentlig bestå av lunsj på Skaugum med 20 ungdommer invitert for å markere at det også var 20 år siden Kronprinsparets fond ble opprettet. Det ble imidlertid ikke som planlagt, da kronprinsparets datter, prinsesse Ingrid Alexandra, hadde testet positivt for korona.

Mette-Marit har tre barn - Marius Borg Høiby (25), Hennes Kongelige Høyhet prinsesse Ingrid Alexandra (18) og Prins Sverre Magnus (16).