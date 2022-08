Brukollapsen: – Vegvesenet utfører spesialinspeksjon

Etter at Tretten bru kollapset mandag har Statens Vegvesen valgt å ta ytterligere grep for å avdekke potensielle andre farer.

Kollapsen av Tretten bru i Gudbrandsdalen har ført til at 14 andre bruer ble midlertidig stengt.

Fredag varsler Statens Vegvesen i en pressemelding at de igangsetter en spesialinspeksjon av de lignende bruene, noe som vil si en utvidet inspeksjon som gjennomføres på hele brukonstruksjonen.

– Etter innledende undersøkelser av årsakene til brukollapsen av Tretten bru har vi fremdeles ingen forklaring på hvorfor dette skjedde. For å være helt sikre på at noe slikt ikke skal skje igjen, har vi valgt å stenge alle bruer av samme type som Tretten bru, sier Morten Wright Hansen i Vegdirektoratet.

Granskningen skal utføres av SINTEF, sammen med politietterforskningen.

– Det viktigste er sikkerhet. Det skal være trygt å ferdes på norske veier og over norske broer. Vi skal sørge for at broene er trygge før de åpnes igjen. Et ledd i dette er grundige inspeksjoner, som nå skal gjøres på samtlige av de stengte broene, sier Wright.