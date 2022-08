SAS innstiller 1700 avganger i september og oktober

Hundretusenvis av passasjerer ble rammet da SAS-pilotene i Norge, Sverige og Danmark gikk ut i streik midt under fellesferien. Den over to uker lange streiken fikk enorme konsekvenser for selskapet.

Og konsekvensene fortsetter nå utover høsten.

For i september og oktober er SAS nødt til å innstille totalt 1700 flyvninger. Det melder bransjenettstedet Check-in.

1200 av de kansellerte avgangene er i september, og 500 er i oktober.

Pressesjef for SAS i Norge Tonje Sund sier til TV 2 de 1700 kanselleringene er allerede utførte forhåndskanselleringer, hvor kundene er booket om og har fått beskjed.

– Endringene skyldtes flere faktorer, blant annet lav bemanning på grunn at ferieetterslep etter streiken og forsinkede flyleveranser.

Det er ikke kjent hvor mange flyvninger fra Norge som har blitt påvirket av kanselleringene.