Fotballryktene: – Enige om United-overgang

FULLT TROFÉSKAP: Sammen med Luka Modric og Toni Kroos har Casemiro vunnet det meste som går an å vinne. Det håper United-fansen at han fortsetter med i England. Foto: JAVIER SORIANO

Manchester United ligger sist i Premier League, men det stopper ikke klubben fra å lokke store profiler til Old Trafford.

Rødtrøyene skal være enige med Real Madrid om en overgang for midtbanespilleren Casemiro, skriver Daily Mail.

30-åringen skal angivelig koste United om lag 700 millioner kroner.

Angrepsspillere jaktes det også på i Manchester. Telegraph melder at Atletico Madrid-vingen Yannick Carrasco som står øverst på klubbens ønskeliste.

Ifølge Daily Mail har United-interessen rundt Anthony igjen blusset opp, mens PSV-spilleren Cody Gakpo er et annet alternativ.

Men spesielt én mann har blitt ryktet vekk fra Manchester store deler av sommeren. Cristiano Ronaldo har nå fått nok et «nei» fra en europeisk storklubb, ifølge Bild. Borussia Dortmund ønsker nemlig ikke å signere 37-åringen.

I Madrid ser det ut til at en viktig midtbanespiller må erstattes, og hvor ser man da? Til Newcastle. Ifølge AS skal januarsigneringen Bruno Guimarães bli sett på som den landsmannen Casemiros erstatter.

Liverpool skal ha sett seg ut en fremtidig erstatter for Mohamed Salah. Ifølge Liverpool Echo er det 19 år gamle Yeremy Pino, som rødtrøyene møtte i Champions League-semifinalen mot Villarreal.

Et legendarisk fotballnavn kan dukke opp i London innen kort tid. Justin Kluivert skal nemlig være enig med Fulham om personlige betingelser, skriver The Guardian. Sønnen til Patrick Kluivert hentes fra Roma.

Det er likevel ikke den største ventede overgangen fra de nyopprykkede lagene i England, ifølge The Athletic. Nottingham Forest har fått et bud på over 500 millioner kroner akseptert for Wolverhamptons Morgan Gibbs-White.

Dele Alli skal være nære en overgang til Tyrkia, hvor Besiktas blir den nye klubben til det tidligere stortalentet, melder Daily Mail.

Ifølge Sky skal derimot ikke Bernardo Silva være på vei noen plass. Manchester City ønsker ikke å selge sin juvel, til tross for interesse fra PSG og Barcelona.

Også i år blir det sendinger i forbindelse med Deadline Day. Ja, sågar to stk.

Onsdag 31. august 17.00-00.30 følger vi «Deadline Day Norge».

Torsdag 1. september 17.00-00.30 følger vi «Deadline Day Europa».

Alt på tv2.no, TV 2 Play og TV 2 Sport 1.