Slik kan han kopiere den elleville Vuelta-prestasjonen

Når Vuelta a España starter på fredag, er det et helt åpent sykkelritt vi har i vente.

Primoz Roglic er på mange måter den store favoritten i sammendraget. Han har tre seire på rad, og kan med sin fjerde strake bli historisk og tangere Roberto Heras sine fire sammenlagtseiere.

Formen hans er riktignok et stort spørsmålstegn. Etter skadene som gjorde at han måtte bryte Tour de France i sommer, har han ikke kjørt ritt, og det ble først bestemt på mandag at han skulle stille til start og gjøre et forsøk på å forsvare den røde ledertrøya.

Giro d’Italia-duellantene Richard Carapaz og Jai Hindley stiller også til start. De leverte på et skyhøyt nivå i årets første treukersritt, og sistnevnte overtok den rosa ledertrøyen først på den siste fellesstartetappen etter en vanvittig klatreprestasjon i de italienske fjell. Carapaz kjører på et meget sterkt Ineos-lag med blant andre supertalentet Carlos Rodriguez, Pavel Sivakov i storform, tidligere Giro-vinner Tao Geoghegan Hart og Luke Plapp som alle med gode dager kan være strenger å spille på i sammendraget.

I tillegg er 22 år gamle Remco Evenepoel en liten x-faktor i sammenlagtkampen. På sitt beste er han kanskje verdens beste syklist, og han har evnen til å avgjøre sykkelritt med enorm kjørestyrke og overraskende angrep. Imidlertid er han uprøvd i Grand Tour-sammenheng og han har slitt mot de beste i de lengste og bratteste stigningene. Det skal bli veldig interessant å følge ham på et solid Quick-Step Alphavinyl-lag de neste tre ukene.

Det er to nordmenn med i årets Vuelta. Størst forventninger har vi til Carl Fredrik Hagen hos Israel – Premier Tech. 8. plassen hans i sammendraget fra 2019 glemmer vi ikke med det første, og med litt stang inn kan det lykkes med en meget god sammenlagtplassering også i år. Ser man på resultatene isolert sett sammenlignet med 2019-sesongen, er det lite som tyder på at han er i noe dårligere form. Han var god under Arctic Race forrige uke, men det er som kjent et helt annet ritt som venter i Spania.

Carl Fredrik Hagen trives når det blir langt og hardt, og det skal han i aller høyeste grad i Vueltaen. Riktignok er han nok avhengig av å få noen “gratis” minutter, slik han skaffet seg i 2019. Han er nødt til å være på offensiven på etapper hvor det er mulig at bruddet går inn og får flere minutter, og på den måten skaffe seg verdifull tid i sammendraget. Vi så Odd Christian Eiking klare det i fjor, og det er lov å håpe at det samme kan skje med 30-åringen fra Oppegård også i år.

Den andre nordmannen i årets Vuelta er Jonas Iversby Hvideberg. 23-åringen har hatt en strålende debutsesong i Team DSM, og spesielt prestasjonene i Katalonia rundt i mars står seg ut. Da var han offensiv og innehadde på et tidspunkt alle trøyene i rittet – inkludert ledertrøyen.

Han har gode sjanser på flotte etappeplasseringer dersom han fortsetter å kjøre offensivt, og det forventer jeg at han gjør. Han er kjøresterk og ganske så eksplosiv, så han har gode muligheter.

DSM har Thymen Arensmann som sin sammenlagtkaptein, så på mange av etappene må unggutten ta på seg arbeidshanskene og gjøre en jobb for sin nederlandske kaptein, men DSM har som tradisjon å gi rytterne sine sjanser i Spania rundt og jakte etappeseire.