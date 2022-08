Luka Modric

Kjære Case. Jeg husker fremdeles debuten din for denne klubben. Du var så nervøs! Jeg ba deg om å roe deg ned. Når jeg tenker på det nå og ser hvordan det gikk. Så mye du har oppnådd! Det var også min første sesong og ingen av oss kunne forestille oss hva fotballen hadde i vente for oss.

Du har utviklet deg til en virkelig leder. Det har du vært for dine lagkamerater for og for Madrid-fansen. Vi kommer til å huske det for alltid. Vi har vunnet mye sammen, men jeg kommer til å sitte igjen med de øyeblikkene ingen andre ser. Jobben vi gjorde dag etter dag på Valdebebas. Og mest av alt alle vitsene dine, for du har alltid hatt god humor, selv i situasjoner som var vanskelige eller når vi gjorde feil. Disse smilene jeg har delt med deg ga meg ro. Det samme når jeg så meg bakover på banen og så deg, da visste jeg at det kom til å bli mye «Njega-Njega» (Nekt-nekt). Du har vært verdens beste livvakt.

Jeg kommer til å savne deg, men jeg ønsker deg det beste. Det er det en fotballspiller og person som deg fortjener. Takk for alt og lykke til videre, kompis!

Toni Kroos

Sammen med deg, min kjære Case, var det umulig ikke å bli svett... i alle situasjoner. For ikke du lot oss ikke engang slappe av når vi satt i badstua. Å være der var bare atter en pine: Du ba noen om å gå og da hadde du omtrent treningssyklene og vektene klare allerede. En liten advarsel, så dine nye lagkamerater er klar over det. For deg var til og med badstua et treningssenter... Og du lot kun folk få lov til å legge seg ned når det var tid for å trene magemusklene.

Jeg kommer til å savne deg utrolig mye. Det eksempelet du satte som fotballspiller. Som den topp fotballspilleren du er. Som den krigeren som reddet meg så mange ganger. Men mest av alt som den personen du er.

Vi har skrevet historie, for fader! For en legendarisk epoke...

Nå skilles våre sportslige veier, men vennskapet vårt består. Det lover jeg deg.

Jeg ønsker deg det beste, vi sees snart.

Lykke til.

Din Toni.