Hvor var offiserene da kvinnene ble trakassert?

ETTERLYSER REAKSJONER: Jørgen Emil Riis-Gjertsen savner konsekvenser for at flere kvinner har blitt trakassert i Forsvaret. Foto: Marte Christensen / TV 2

Medias overskrifter prydes av en skandale i Forsvaret: 30 vernepliktige soldater dimmiteres for bruk av narkotiske stoffer.

Jeg er imponert over hvor handlekraftige offiserer vi har hatt i denne saken. Hvor var dere i alle sakene der kvinner har blitt trakassert på jobben?

Dette innlegget ble først publisert på skribentens egen instagramkonto.

Forsvaret har så vidt jeg vet bestandig hatt nulltoleranse for bruk av narkotika.

– Vi står fullt inne for Forsvarets nulltoleranse for rusmisbruk, sier landstillitsvalgte for Forsvaret.

Hva med nulltoleransen for ulovlig vold? Hva med nulltoleranse for overgrep? Hva med nulltoleranse for seksuell trakassering? Står dere inne for denne også?

Indoktrineringen av denne nulltoleransen har åpenbart vært en suksess. Se bare på uttalelsene til en anonym gardist i saken:

«Jeg vil ikke at den som opererer et tungt våpen ved siden av meg skal ha vært ruset.»

Ikke det nei? Hva med den mengden alkohol som konsumeres blant soldater hver helg, teller ikke den? Vil du heller stå ved siden av ham som havnet i slåsskamp med en medsoldat helgen før, enn ved siden av ham som tok kokain på fest med kompiser?

Videre opplyser talspersonen i Hæren at «alt personell i Forsvaret har varslingsplikt, dersom de oppdager […] omgang med ulovlige rusmidler blant ansatte eller vernepliktige». Har de tilsvarende varslingsplikt ved seksuell trakassering også? Hvordan praktiseres egentlig det?

Jeg har lang erfaring i Forsvaret og Hæren, og jeg har vært vitne til utallige «uheldige» hendelser som involverer både vold og seksuell trakassering. Ikke én gang har jeg vært vitne til avskjedigelse eller dimmitering som følge av dette.

Jeg ser klare indikasjoner på at ledelsen på flere nivåer i Forsvaret har mer tillit til både vernepliktige og ansatte som har utøvd vold eller seksuell trakassering, enn til dem som har brukt et narkotisk stoff på fest. Om det er tilfelle tror jeg det er på tide med en liten debatt. Av to onder, hvilken er egentlig verst? Og hvorfor i helvete tar det så lang tid å sparke en fyr som har snikfilmet kollegaen sin i dusjen 38 ganger?!