På spørsmål fra NRK om hva han tenker om kritikken som flere har ytret mot han etter tirsdagens EM-gull, svarer Ingebrigtsen følgende.

– Den har jeg ikke fått med meg.

Etter å ha blitt den andre i historien som greide kunststykke å forsvare EM-gullet på 5000 meter, fikk Ingebrigtsen ris for å kun gi ett intervju med norsk media etter løpet, til rettighetshaver NRK.

To som kritiserte løpsfantomet var VG- og NRKs sportskommentatorer, Leif Welhaven og Jan Petter Saltvedt.

Sistnevnte kalte Ingebrigtsen for «arrogant», mens Welhaven mente at Ingebrigtsen «burde passe seg»

Se hvordan Ingebrigtsen sikret seg sitt andre EM-gull på 1500 meter under.

– Høres ut som en idiot

Etter å ha fått forklart fra NRK hva kritikken gikk ut på, er 21-åringen fra Sandnes mer skarp i svarene.

– Han høres ut som en idiot. Han får synse om det han vil. En må fokusere på det som er viktig – det regner jeg med er å springe løp.

Hvilken kommentator Ingebrigtsen sikter til, er uvisst.

Grunnen til at Ingebrigtsen ikke tok seg tid til flere fra norsk presse, forklarer storebror Henrik:

– Jakob forstår ikke problemet (kritikken), han mener jeg snakker nok for begge av oss, gliser Henrik til TV 2.

– Poenget er at han skal spare mest mulig krefter og forberede seg best mulig. Føler Jakob at noe går på bekostning av det, så er det bare kutt. Han vet hva som skal til for å prestere.

– Restitusjonen er veldig viktig. Og så må jeg gjøre så godt jeg kan - som alltid, understreker Jakob selv.

Ikke første gang

Den suksessrike 21-åringen har måttet tåle kritikk tidligere også.

Etter sølvmedaljen på 1500 meter i Eugene var det en svært skuffet Ingebrigtsen som snakket med norsk presse.

At en nordmann, med en sølvmedalje rundt halsen, var så til de grader skuffet over utfallet, skapte diskusjoner på sosiale medier.

Det endte med at pappa Gjert - hans tidligere trener - måtte ut å forsvare sønnen på sosiale medier.

– Har jeg fått kritikk for det óg? Det var da voldsomt, smiler Ingebrigtsen før han forklarer:

– For meg er det åpenbart. Folk bestemmer seg for viktige ting i livet deres. For meg er dette mer eller mindre det eneste. Når det ikke går den veien jeg vil ... Folk får synse og mene om hva de vil, men i mitt hode har de ikke retten til det.

– Folk har alltid retten til å uttale seg, men det har ingenting med meg å gjøre, legger Ingebrigtsen til.