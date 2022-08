Mener én partileder er soleklar taper

Torsdag kveld samlet alle ni partiledere seg til partilederdebatt under Arendalsuka.

Debatten ble ledet av NRKs Fredrik Solvang.

Hvordan politikerne skal løse utfordringen med høye strømpriser var tema, og ved flere anledninger gikk partilederne i tottene på hverandre.

TV 2s politiske kommentator, Aslak M. Eriksrud, har kåret en klar vinner og en klar taper av debatten.

– Det var en litt merkelig debatt hvor frontene gikk på kryss og tvers i det politiske landskapet. Det var vanskelig å kåre en vinner, men det var en soleklar taper, sier Eriksrud.

Her er hans spontane dom over partiledernes innsats:

Les begrunnelsene til politisk kommentator Aslak Eriksrud under. Disse oppdateres fortløpende.

Jonas Gahr Støre (Ap): – Kommer litt i skyggen

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Han blir presset på defensiven på at vanlige folk fortsatt får strømregninger som ligger langt over normalen, til tross for støtten.

– Mens tidligere statsminister Erna Solberg konsekvent angrep Bjørnar Moxnes, klarer Støre å sette Moxnes og Listhaug i samme bås når han angriper de for å være tilhengere av makspris og motstandere av vindkraft.

– Er god når den gamle utenriksministeren i han trer fram og han slår fast at det Norge han styrer ikke skal være usolidarisk med allierte som sliter i et Europa i krig.

– Blir irritert når SVs Kirsti Bergstø mener det ikke er noe sosialdemokratisk over et fritt energimarked. «Du kan ikke stå her og si at markedskreftene herjer i Europa. Putin herjer i Europa. Hvis Europa ikke kan svare på dette sammen er vi ute og kjøre», sa Støre.

– Bærer litt preg av at dette er komplisert og innviklet. Blir ofte litt for omstendelig og når han skal forklare det som er kompliserte forhold, som da han i et spørsmål om fyllingsgrad i vannmagasinene svinger innom den kritiske situasjonen i Tyskland og behovet for vindkraft. Kan være litt vanskelig å henge med.

– Kommer litt i skyggen av Erna Solberg.

Terningkast: 4

Trygve Slagsvold Vedum (Sp): – Beste punchline

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Får en elendig start da han, som eneste partileder, ikke klarer gi et klart svar på om det var en tabbe, eller ikke en tabbe, å bygge de to siste strømkablene til utlandet. Opposisjonspolitiker Vedum ville ikke nølt et sekund med å gi et klart svar.

– Budskapet var at vi trenger kraftutveksling, men må ta mer nasjonal kontroll. Løfter frem en EU-kritisk holdning som indirekte markerer avstand til regjeringspartner Ap, men kompenserer med å understreke gang på gang at de og Ap er enige om å ta mer nasjonal kontroll over strømeksporten.

– Kan notere seg debattens beste punchline, da han beskylder Listhaug for å være «en økonomisk vaksinemotstander».

Terningkast: 3

Erna Solberg (H): – Debattens sterkeste øyeblikk

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Den tidligere statsministeren oser av selvtillit og ro. Er bedre til å forsvare utenlandskablene enn Støre i starten av debatten og til å angripe makspriskameratene, anført av Bjørbnar Moxnes.

– Kan tidvis bli litt mye retorikk. «Vi trenger beslutninger, ikke prat», sa hun, men det er ikke lett å finne Høyres konkrete alternative løsninger i hennes innlegg.

– Men hennes jobb i denne debatten var åpenbart å la makspriskameratene på begge sider av den politiske midtstreken hamre løs på regjeringen, og selv være bedre enn Støre til å forsvare det bestående. Det lykkes hun med.

– Den tidligere statsministeren stod også for debattens klart sterkeste øyeblikk, da hun nærmest med tårer i øynene minnet kritikerne av kraftutveksling om den støtten og solidariteten vi fikk fra europeiske land under pandemien. Hun bikket seg opp på sekseren da.

Terningkast: 6

Bjørnar Moxnes (R): – Snakker rett til hjertet

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Tar tydelig ledelsen blant makspriskameratene på begge sider av streken i norsk politikk.

– Drømmer seg tilbake til Einar Gerhardsens regjeringstid Norge, da Støre spør hvilke land med prisregulering han vil at Norge skal være.

– Tar mye plass i debatten, til tross for at partiet ikke har noe ansvar for den politikken som er ført. De har hverken sittet i regjering, eller vært samarbeidsparti med en regjering.

– Er poengtert og snakker rett til magen og hjertet av sine kjernevelgere, og til mange frustrerte velgere på venstresiden.

– Han er god tid til å argumentere for makspris og salg til utlandet til markedspris, og klarer å få de andre til å rette angrep mot ham som han igjen får tid til å svare på.

– Bjørnar Moxnes´ beste partilederdebatt.

Terningkast: 5

Guri Melby (V): – En tydelig forsvarer

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Er rolig og poengtert og prinsipiell gjennom hele debatten.

– Hun har vokst som partileder og lar seg ikke stresse av at andre får ordet mer enn henne.

Hun preger ikke debatten, men snakker til kjernevelgerne, liberale og internasjonalt orienterte velgere.

– Bruker tiden godt når hun får ordet og er en tydelig forsvarer av strømkabler til utlandet.

– Hun er best når hun advarer mot å la Putin lykkes med å sette europeiske land opp mot hverandre.

Terningkast: 4