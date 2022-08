Salman Rushdie-siktede nekter straffskyld

Salman Rushdie ble 12. august knivstukket under et arrangement i New York. Hadi Matar (24) fra New Jersey er siktet for drapsforsøk.

Ifølge AFP erklærer han seg ikke skyldig i tiltalen.

Knivstikkene skjedde på scenen under et litteratur-arrangement i Chautauqua utenfor Buffalo, nord i delstaten New York.

Matar hadde billett og kom inn sammen med andre publikummere. Så gikk han opp på scenen og stakk Rushdie i halsen minst én gang, og minst én gang i magen. Ifølge Sky News ble han knivstukket tolv ganger.

Hadi Matar ble raskt pågrepet.

Ifølge NBC har 24-åringen uttrykt sympati med shia-ekstremisme og den iranske revolusjonsgarden, men han er født og oppvokst i USA.

Skadene til Salman Rushdie var livstruende. Han ble operert natt til lørdag. Et døgn senere kunne han kobles fra respirator. Da fortalte en av hans forfattervenner, Aatish Tasheer, at han var i stand til å snakke og slå vitser igjen.

Den 75 år gamle, indiskfødte Salman Rushdie har levd med politibeskyttelse og med trusler hengende over seg siden han skrev boken «Sataniske vers» på 1980-tallet.

Mange muslimer mener boken er blasfemisk.

I 1989 ble det, som følge av boken, utsendt en fatwa av lederen av Iran, Ayatollah Khomeini, som krevde at Rushdie måtte henrettes for blasfemi. Iran utlovet også en dusør på 3 millioner dollar til den som drepte Rushdie.

Angrepet på Rushdie er også blitt hyllet i iranske medier.

– La oss kysse hendene til den som kuttet halsen på Guds fiende med en kniv, skrev den ultra-konservative avisa Kayhan etter knivangrepet på forfatteren.