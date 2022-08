– Her har du kjerringa mot fri flyt av strømmen

Strøm, kraft og økonomi er tema i partilederdebatten til NRK som avholdes i Arendal torsdag kveld.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) var den første som ble utfordret på de høye strømprisene.

– Markedet har håndtert mye bra for oss, men det fordeler ikke. Vi må fordele. Vi må sikre at ikke våre vannmagasiner går så langt ned at forsyningssikkerheten svekkes.

Men Støre mener ikke makspris på strøm er måten å gjøre det på.

– Hadde makspris vært løsningen, tro meg, jeg ville gått for det på dagen, men det virker mot sin hensikt. Det er en sosialt urettferdig gal måte, mener Støre.

– Spinnvillt

Rødt-leder Bjørnar Moxnes gjentok partiets primærønske om en makspris på strøm. Han mener heller ikke Norge skulle bygd de to siste kablene til England og Tyskland.

– Det er spinnvilt. Det er ikke bærekraftig. Det er folkets egen eiendom vi har bygget opp, den mister vi, fordi Ap og H har gjort strøm til en bør svare.

MOT FRI FLYT: Fungerende partileder i SV, Kirsti Bergstø, titulerte seg selv som kjerringa mot fri flyt av strømmen. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB

Han fikk støtte fra fungerende partileder i SV, Kirsti Bergstø.

– Her har vi kjerringa mot fri flyt av strømmen, sa Bergstø spøkefullt.

SV har sin egen strøm-vri. De ønsker en topris-modell, som gir lav og rimelig pris til “vanlige folk” og straffe luksusforbruk.

– Du skiller mellom det å varme opp badet og badebassenget, sier Bergstø.

Hun mener markedskreftene er sluppet fullstendig løs og «herjer med folk.»

– Fortsatt hatt prisøkning

Høyre-leder Erna Solberg mener man i for stor grad skylder på kablene for de høye strømprisene.

FORSVARER KABLER: Høyre-leder Erna Solberg mener kraftkablene til utlandet får for mye av skylden for de høye strømprisene. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Vi hadde, uavhengig av de to siste kablene, hatt 90 prosent av denne økningen her, mener Solberg.

Høyres tidligere regjeringspartner Frp har ikke helt samme analyse.

– Hadde vi visst det vi vet i dag hadde vi aldri bygget ut de kablene. Det norske politikere nå må gjøre er å innføre en makspris på strøm, sier Frp-leder Sylvi Listhaug.

Saken oppdateres